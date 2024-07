Álvaro Muñoz Escassi denunció este pasado fin de semana, en el plató de De viernes, haber sido extorsionado por una mujer que le pidió, supuestamente, 1.500 euros. Se trata de Valerie, una joven trans de 29 años con la que mantuvo relaciones sexuales mientras este todavía salía con María José Suárez. Él dice que estaban en una relación abierta, pero ella lo niega. No obstante, la amante del sevillano se prepara para conceder entrevistas. Informalia pudo saber que negoció con la revista Lecturas, por lo que todo apunta a que en unos días sepamos nuevos detalles sobre este culebrón. Sin embargo, hay alguien que apunta a los riesgos de ir en contra de Escassi: Sonia Ferrer, otra de las (muchas) mujeres que han pasado por su vida.

"Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo", ha explicado la periodista en En boca de todos.

En este sentido, la comunicadora ha invitado a la reflexión sobre los silencios que giran en torno a las deslealtades del jinete. Y es que en todo este tiempo nadie ha hablado mal de él públicamente. "Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando mal de él?".

Ferrer ha aclarado en el plató de Mediaset que no iba a decir mucho más de su exnovio. Eso sí, ha lanzado una frase que no ha dejado indiferente a nadie: "No querría tenerle como enemigo". "Creo que no los tiene o que sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo. Desde luego, yo no me metería con él", ha añadido.

En cuanto a la relación que Escassi compartía con María José Suárez, la periodista ha señalado: "No conozco la relación que tenían por lo que no puedo valorarla, no sé si es una relación abierta, ella ha dicho que no lo era, por lo que creo que solo era abierta por parte de él". Según ha explicado, él está jugando bien sus cartas al "adelantarse y contar su verdad".