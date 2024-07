Susanna Griso, en modo romántico tras el mensaje de Sonia Ferrer: "Sin decir nada lo dice todo"

Tremenda tormenta ha desencadenado el asunto Escassi, su aventura con Valeri, la infidelidad a María José Suárez, sus continuas contradicciones, que si pareja abierta, que si habían roto. Un relato imposible de reconstruir en el tiempo por las inconcreciones del jinete que se pilla los dedos en sus propias excusas. Así nos lo ha hecho saber su ex María José. Con este panorama y tras su paso por De Viernes, ha entrado en escena Sonia Ferrer, quien fuera novia de Escassi.

Sonia Ferrer ha escogido una maravillosa foto con Sergio Fontecha. Aparecen los dos compartiendo un beso muy enamorados. Con looks de verano en una imagen bucólica. Parecen dos adolescentes. "No era necesario vivir aquello para apreciar esto, pero es cierto que desde el infierno se hace más grande la distancia al cielo. Ojalá haberte conocido antes. Me debes media vida. Sergio". Han sido las palabras de Sonia que han llegado al corazón de Susanna Griso.

Mientras, Laura Fa hablaba de la manipulación del jinete a toda la audiencia, "que si él es pansexual o bisexual", ha dicho, pero que "no venda una historia que no la compramos nadie".

Susanna incidido en las palabras del sevillano: "Me dijo que llevaban seis meses mal, que apenas bajaba a Sevilla, y que en esos seis meses se sentía liberado para hacer su vida como entendía que María José podía hacer la suya. Pero que durante los tres años de relación no fue abierta". Y ha añadido: "Es muy bonito el post de Sonia Ferrer, sin decir nada lo dice todo".