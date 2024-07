Escassi no piensa rectificar pese al requerimiento de María José Suárez: se avecina guerra judicial

El culebrón del verano se complica y podría llegar a los tribunales en unos días. Tal y como adelantamos el pasado martes, María José Suárez está dispuesta a defender su honor y su buena imagen no solo en el plató de De Viernes sino también en los juzgados, que ha visitado esta misma mañana. Y es que la modelo presentó un requerimiento hacia Álvaro Muñoz Escassi en el que le exige que se retracte de sus afirmaciones acerca de la naturaleza de su relación sentimental, que el jinete calificó de "abierta". Según VAV, el ex de Lara Dibildos ya la ha recibido y se muestra tajante: "No va a rectificar".

"Él considera que ha contado su historia y que él entiende así la manera de explicar el momento en el que se encontraba la pareja. No siente que haya dicho nada malo de ella, por lo que no tiene ningún interés en rectificar su versión", han dicho este jueves. Así las cosas, si Escassi se mantiene en sus trece, María José dará el siguiente paso: una demanda por atentado contra el honor. "Ella quiere dejar claro, por activa y por pasiva, que no tenían una relación abierta. Que nunca ha dejado que entre una tercera persona y reitera que desconocía los gustos sexuales que Escassi asegura que conocía todo su entorno".

Y eso no es todo, porque según TardeAR, María José podría ampliar la demanda contra Escassi por la existencia de unos archivos comprometidos que él habría mostrado a terceras personas sin su consentimiento: "Están en el móvil de Valerín, pueden ser vídeos, fotos o audios o incluso texto, de carácter personal", aseguró Luis Pliego. Ella, sin embargo, ha desmentido este dato: "María José me preguntó por esos vídeos y yo le dije que no tenía nada de eso".