María José Suárez, rotunda: "No era consciente de que Álvaro me grababa en la intimidad"

"Lo he pasado muy mal, he tenido un dolor muy grande, del que se te agarra en el estómago y no te deja respirar. Ahora solo tengo pena". Así comenzaba María José Suárez su entrevista De Viernes. La modelo se ha sentado en el mismo sofá blanco que hace una semana ocupó Álvaro Muñoz Escassi para responder a todas las declaraciones del jinete, que aseguró que su relación era "abierta" y repleta de "idas y venidas". La Miss está furiosa: "Me ha querido desprestigiar y me ha dejado en muy mal lugar".

Asegura que su relación con Álvaro era "muy bonita" y que sus discusiones eran las "típicas de una pareja normal". Solo lo dejaron en dos ocasiones, ambas el último mes de mayo por las causas que han desencadenado el escándalo. María José ha explicado los tiempos: primero le pilla con otra persona en la famosa videollamada y da por zanjada la relación. Después, ella se va con su hermana a Sancti Petri y Álvaro se presenta allí para pedirle disculpas: "Le digo que no porque no quiero estar con un mentiroso, él me seguía negando que hubiera estado con alguien". Días después, María José se encuentra a Álvaro en el crucero: "Yo iba con mi hijo y él se compró su billete en un intento de reconciliación. A la vuelta, me encuentro el mail de Valerín y doy por zanjada la relación. Ese mismo día, lo bloqueo en el teléfono y no he hablado con él desde entonces". Y detalla: "Me dice que la persona con la que estoy no es lo que creo. Me cuenta información que a mí me deja en shock. Se ha dicho que a mí me molestaba que era una chica trans y no. A mí me molestan cosas que hace con él porque me resulta extraño ver a mi pareja en determinadas situaciones".

La modelo ha aclarado: "Me ha dolido la traición, la mentira. Quiso ganarse el aplauso fácil defendiendo sus relaciones con una chica trans. ¿Y? ¿Me duele menos porque sea una chica trans? Me duele igual, me has engañado". Admite que Álvaro le dijo haber mantenido relaciones sexuales con mujeres y hombres, pero ella no se lo creyó: "Pensé que estaba de broma, conociéndolo no podía creer que hubiera estado con hombres, y eso que tengo miles y miles de mensajes en Instagram, de hombres, avisándome". María José dice tajante: "No soy consciente ni consentidora de una relación abierta, que él se acueste con quien le dé la gana pero que me deje a mí en paz. Él no tiene ni idea de lo que es una relación abierta, no tiene ni idea de lo que ha dicho. Yo no he sido una novia controladora y le dejo ser, yo sabía cómo era él, pero de tontear con una chica a acostarse con ella...". Y llegó la ruptura: "Yo esperé que se solucionara el asunto de Valerín y terminara un photocall que él tenía para anunciarlo y me quedé como al perro que le limpian pulgas".

El escándalo de los vídeos

Sin embargo, se encontró con una nueva sorpresa: Valerín le dijo que había visto vídeos comprometidos en los que ella estaba con Escassi: "No me lo creía pero ella me contó detalles de mi cuerpo... Vamos, me dijo cómo llevo depiladas mis partes". Y aquí, María José ha incurrido en contradicciones, de "Puede ser que haya vídeos de Álvaro y yo en la intimidad" a "No era consciente de que Álvaro me había grabado alguna vez". Los tertulianos intentaban aclarar este punto, pero ella ha zanjado la cuestión: "No es el tema, porque en cualquier caso, enseñárselo a una tercera persona es un delito y no quiero entrar en eso". En cualquier caso, ha dicho que no teme la existencia de los mismos: "No tengo miedo de que salga esto. Yo no sabía que me habían grabado manteniendo relaciones sexuales y menos que lo habían enseñado a terceras personas, eso es un delito, pero yo no he visto el vídeo. ¿Quién lo ha visto? ¿Tú? A ver si esto es como lo de Ricky Martin. Si hay vídeo que lo saquen, yo no tengo miedo".

Sí ha dejado claro que jamás ha participado en tríos sexuales con Álvaro y ha desmentido, también, que vaya a demandar a su ex: "Mi abogado le ha escrito un requerimiento para que se retracte y estoy esperando respuesta. Si no lo hace no lo voy a demandar porque yo solo quiero cerrar este capítulo y no volver a verlo ni hablar de él en mi vida y si lo demando habrá juicio. No quiero".