Estrella Galicia bate el récord de los 500 millones de facturación en 2018 pero abandona el crecimiento a doble dígito

La compañía Hijos de Rivera, fabricante de la cerveza Estrella de Galicia, ha batido un nuevo récord de facturación al rebasar los 500 millones de euros en 2018, concretamente 507,8. Un crecimiento que representa un 9% más que el año anterior, buena cifra pero que no alcanza el doble dígito, ritmo de crecimiento al que la cervecera gallega nos tenía acostumbrados. La internacionalización de la marca será la llave para reconquistar ese ritmo.

El consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, en una entrevista en este medio explica que "lo que toca ahora es internacionalizare más para que ese doble dígito vuelva". Es más, confiesa con rotundidad que el nuevo plan estratégico que ha comenzado este 2019 y se prolonga hasta 2021 permitirá "mantener ese doble dígito con tranquilidad". El crecimiento de los años 2017, y 2016 y 2015 fue respectivamente del 14,12,7 y 18%.

"No queremos ser la más vendida, queremos ser la más amada"

"Con 2018, cerramos un paréntesis y a partir de 2019 abrimos otro hasta 2021: queremos seguir siendo diferentes, competitivos, ágiles y focalizarnos en la internacionalización. Operamos en cincuenta países pero queremos poner el foco en América y Europa, tenemos que hacer un esfuerzo y desarrollar mercados internacionales, además de potenciar nuestros productos en aquellos mercados en los que ya estamos presentes" ha explicado Ignacio Rivera.

No obstante, el CEO deja claro que el objetivo de su compañía no es ser la cerveza más vendida sino mantener su diferenciación, la calidad y un crecimiento orgánico. "No queremos ser la más vendida, queremos ser la más amada. Somos una compañía big-craft: grandes artesanos. Nuestras operaciones están al servicio de la diferenciación, tardamos más que la media en hacer las cervezas y luchamos con la estandarización con recetas únicas", dice Rivera. Una filosofía que además no les hace temer la moda de las cervezas artesanales: "Soy bienvenidas", dice el CEO.

Estrella Galicia se queda en A Coruña

Además de la facturación, otros datos que ha destacado el consejero delegado de Estrella Galicia es que la compañía ha crecido un 167% desde 2010 y ha producido 309 millones de litros de cerveza en 2018, un 11 % más que un año antes y un 192% más en los últimos nueve años. Una producción que espera aumentar, desde su fábrica de A Coruña, a más de 400 millones en los próximos años. El agua de la ciudad gallega es una de los secretos del sabor de Estrella Galicia. Y aunque es términos de costes no sea lo más inteligente, la fábrica coruñesa es una apuesta de futuro.

"Nosotros soñamos con tener esta fábrica y estamos invirtiendo y le queda recorrido. Somos cabezudos y vamos a seguir igual. Es un problema de coste, pero te da una diferenciación y nosotros lo valoramos así. Y presumimos de ser de los pocos que tenemos una única fábrica, lo que te permite tener muy controladas las cosas. Yo no me veo como CEO de una empresa de 100 fábricas, soy muy torpe", explica.

La futura fábrica de Brasil

En los próximos años a la producción de cerveza de la fábrica de A Coruña habrá que sumar la producción de la fábrica de Brasil, que espera comenzar su construcción a lo largo de este 2019 y que esté lista para 2021. "Sería un fábrica para atender a Chile, Argentina, Paraguay, todo el mercado suramericano", explica. Precisamente, una apuesta clave de la estrategia de internacionalización de la compañía. "En Latam, concretamente en Argentina, un gallego es un español. Entonces, Estrella Galicia es Estrella de España", añade.

Actualmente, Hijos de Rivera tiene un total de 24 empresas en siete países alrededor del mundo y su objetivo es abrir filiales en otros lugares. "Hemos ido abriendo filiales y este año, además, abriremos sucursales. Queremos que Brasil ayude a otros países periféricos. Hemos plantado bastantes semillas en Europa y América, ahora queremos ganar presencia en otros países porque la cultura cervecera cada vez es mayor en el mundo".

El beneficio de Estrella Galicia

Los beneficios después de impuestos se sitúan en 66,3 millones de euros de una compañía que genera más de 46.500 empleos vinculados en España, lo que supone el 1,63 % de la población activa de Galicia o la aportación de 2.155 millones al PIB español, el 1,3 % del PIB gallego, según un estudio de KPMG sobre el impacto socioeconómico de Hijos de Rivera .La cuota de mercado, ha añadido Ignacio Rivera, ronda el 10 %, sobre el 8 % en volumen y el 12 % en valor.