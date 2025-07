Vuelve la historia viva del rock: AC/DC regresa a los escenarios españoles con una doble cita en Madrid en julio

La legendaria banda australiana AC/DC está de vuelta en los escenarios europeos con su explosiva gira Power Up, y Madrid será una de sus paradas clave. Este sábado 12 de julio, el Estadio Riyadh Air Metropolitano acogerá la primera de las dos fechas en la capital española, con todas las entradas agotadas. Para el segundo concierto, programado para el martes 16 de julio, aún quedan algunas entradas disponibles.

La gira, que toma su nombre del último álbum de estudio lanzado en 2020 como homenaje al fallecido guitarrista Malcolm Young, supone el regreso triunfal de AC/DC tras años alejados de los escenarios. La banda está ofreciendo un show repleto de potencia, con clásicos como Highway to Hell, Back in Black o Thunderstruck, combinados con los temas más recientes del álbum Power Up.

El anuncio de la gira fue realizado a través de un vídeo publicado en las redes sociales del grupo, en el que se mostraban monumentos icónicos de las ciudades europeas que visitarán, junto con banderas de la Unión Europea, generando gran expectación entre los fans.

Después de más de una década sin una gira de esta magnitud, AC/DC demuestra que sigue siendo una de las bandas más potentes e influyentes del rock mundial. Con Brian Johnson a la voz, Angus Young a la guitarra y una formación consolidada, la gira Power Up se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año en Europa.

Todas las fechas de la gira

AC/DC inició su recorrido europeo el pasado 26 de junio en Praga (República Checa) y ha colgado el cartel de sold out en la mayoría de fechas. La gira los ha llevado y llevará a las siguientes ciudades:

26 junio – Praga (República Checa)

30 junio – Berlín (Alemania)

4 julio – Varsovia (Polonia)

8 julio – Düsseldorf (Alemania)

12 julio – Madrid (España)

16 julio – Madrid (segunda fecha, entradas disponibles)

20 julio – Imola (Italia)

24 julio – Tallín (Estonia)

28 julio – Gotemburgo (Suecia)

5 agosto – Oslo (Noruega)

8 agosto – París (Francia)

17 agosto – Karlsruhe (Alemania)

21 agosto – Edimburgo (Escocia)