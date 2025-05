Úrsula Corberó se adentra en el cine de autor con 'El Jockey': "No estoy de oferta, pero estoy disponible. Que lo sepan"

Úrsula Corberó sigue abriéndose paso en la gran pantalla internacional con El Jockey, una película argentina dirigida por Luis Ortega que se estrena en los cines españoles este viernes 30 de mayo de 2025 y que está coprotagonizada por la actriz catalana y el aclamado actor Nahuel Pérez Biscayart, en una historia surrealista y emocionalmente intensa que ya ha sido reconocida en festivales internacionales como Venecia y San Sebastián -donde ganó la sección Horizontes Latinos-, y que ha sido seleccionada para representar a Argentina en los próximos Premios Oscar y Goya.

"Estoy enamorada de esta película, y me pone muy contenta que se estrene en España. No me canso ni de verla, ni de promocionarla, ni de hablar de ella", ha confesado la actriz catalana en una entrevista con EFE. En El Jockey, la actriz de La Casa de Papel interpreta a Abril, una mujer fuerte, madura y centrada que acompaña desde la distancia emocional a su pareja, un jinete legendario atrapado en una espiral autodestructiva. "Lo que más me ha quedado de Abril es que ser fuerte no significa no poder ser sensible", ha subrayado.

Úrsula Corberó en la presentación de 'El Jockey'

En busca de libertad creativa

La actriz, que lleva un año sin trabajar, asegura estar atravesando una etapa de introspección personal y profesional. "Nunca me había sentado tan bien no trabajar. Siempre lo vivía con esa cosa de los actores de pensar que ya no vamos a trabajar nunca más en nuestra vida", ha explicado. Sin embargo, se declara abierta a nuevos retos a partir de septiembre, especialmente en el cine independiente: "No estoy de oferta, pero estoy disponible. Que la gente lo sepa es importante porque a veces piensan que estoy trabajando todo el rato en Honolulu y no es así".

El rodaje de El Jockey ha marcado un antes y un después en su trayectoria. "Ha sido muy liberador. Venía de tomar muchísimas decisiones, y aquí no sentía estar trabajando. Sentía estar en una nube donde te llevan, como una princesa. Es muy difícil todo el rato estar intentando alcanzar la perfección. Agotador a nivel energético", confiesa.

Un salto hacia lo imprevisible

Con esta película, Corberó se ha permitido romper moldes. "Dije: aquí yo me suelto, me desmeleno y que pase lo que tenga que pasar", afirma. Su interpretación de Abril le ha permitido reconectar con una sensibilidad más íntima y pausada, alejada del ritmo frenético de las grandes producciones. "Es una chica que no necesita la aprobación de nadie, muy zen, muy segura de sí misma, y que está en su propio viaje, aunque su novio esté completamente majara", ha descrito con humor.

El Jockey se proyectará en cines de toda España a partir del 30 de mayo. En Madrid, los fans podrán asistir a un preestreno exclusivo el jueves 29 en los cines Renoir Princesa. Una oportunidad para descubrir una faceta más introspectiva y apasionada de una de las actrices españolas más internacionales del momento.