Storytel : "Cualquier libro sin muchas ilustraciones ni imágenes es adaptable a audiolibro"

El boom de los audiolibros ha llegado a España. Productos con mucha tradición en otros países, aquí su consumo ha repuntado en los últimos años. Uno de los "culpables" de este auge es Storytel, la plataforma que cuenta con un catálogo de 40.000 audiolibros en español, inglés y catalán, y que está disponible en España desde 2017.

La plataforma está presente en la Feria del Libro de Madrid, con un stand "muy experimental, con auriculares, tabletas... para que la gente nos descubra", apunta Álex Gibelalde, country manager de la compañía en España.

¿Cómo nace Storytel?

Storytel es una empresa sueca que nace en 2005. En los países nórdicos siempre ha habido tradición de los audiolibros —en casete, en CD— y el fundador Jonas y su socio pensaban en cómo sacar partido a la digitalización en el sector para llegar a más gente. Pero aparecieron demasiado pronto... y casi fracasan. Tras tres años, y cuando estaban a punto de quebrar, Apple lanza el iPhone y logran un inversor que cree en ellos. Y así logran despuntar en ese momento, sobre todo en Suecia, como una app para escuchar audiolibros. Tienen un gran éxito y hace cuatro años inician la expansión internacional. Comienzan por los mercados nórdicos, muy maduros, y poco a poco han ido saliendo de este entorno. Ya estamos en 17 países.

¿En qué consiste el modelo de negocio?

Tenemos un modelo de suscripción en todos los países, con acceso ilimitado al catálogo. Ese catálogo está creado a partir de tres modelos de contenido: distribución de contenidos, para libros que ya están en audio; nuestra propia editorial, que compra derechos en audio de libros y ebooks que ya existen y grabamos nosotros; y Storytel Originals, nuestro laboratorio en el que creamos historias para ser escuchadas, sin necesidad de tener un libro.

¿Cuáles son los principales gastos de la compañía?

En la parte más comercial, el principal gasto es el marketing. En el mercado español, donde los audiolibros son una categoría casi desconocida, tienes que hacer una gran inversión no solo en poner tu marca, sino en explicar qué es un audiolibro. En la parte editorial, cada escucha tiene sus propietarios de derechos, con los que se comparten los ingresos.

¿Quiénes son sus usuarios?

Tenemos un perfil diferenciado. Nuestro usuario core es una mujer de entre 30 y 45 años, que vive en entornos urbanos, que nos escucha cuando va a trabajar, cuando está haciendo labores del hogar, cuando se va a dormir... nos utiliza en momentos en el que no puede hacerlo en papel. También tenemos un grupo de usuarios de entre 20 y 30 años, que no es tan lectora, que está descubriendo nuevos contenidos en audio.

¿Qué papel juega el 'podcast'?

Aliados y totalmente complementarios. De hecho, también distribuimos podcast, no solo libros. Nos adaptamos a cualquier formato sonoro. El podcast es un formato muy hermano de Storytel. Tenemos acuerdos con diferentes podcast que ya existen, y estamos creando nuestros propios programas.

¿Cómo es el proceso para adaptar un libro? ¿Vale cualquier obra?

Cualquier libro que no tenga muchas ilustraciones ni muchas imágenes es perfectamente adaptable al audio. Hay editoriales que ya sacan en audio los libros que creen que van a ser un éxito, que es el modelo que nosotros querríamos a largo plazo. Otra cosa que tenemos en cuenta para adaptar una obra es que hayan tenido éxito en diferentes áreas, no solo que hayan sido best sellers. Vemos qué libros son los que más se escuchan y estudiamos los catálogos para ver cuáles de ellos se ajustan a esos intereses.