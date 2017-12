Games Awards 2017: los Oscar de los videojuegos ponen el broche a un gran año para la industria

La pasada madrugada se celebraron los Game Awards premios denominados por algunos como Los Oscars de los videojuegos. Una ceremonia que no sólo premio a lo mejor del año sino que además dejó increíbles sorpresas por el camino.

El gran vencedor de la noche fue, sin lugar a dudas, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. El título de Nintendo para Switch y WiiU se convirtió en el primero para la empresa nipona en ser galardonado como GOTY (Game of the Year -juego del año-). Merecido ganador si atendemos al buen hacer de la Gran N para la nueva aventura de Link y en la que, a pesar del nivel mostrado a lo largo de 2017 por sus rivales, nos encontramos ante un título de proporciones épicas.

No fue la única estatuilla que se llevó Aonuma, su desarrollador, a la oficina. Breath of the Wild también recibió el galardón a Mejor Juego de Aventura. En líneas generales, la lista de premiados quedó bastante repartida. The Last of Us: Part 2 quedó como el juego más esperado; Cuphead - una de las revelaciones del año - recibió el premio a Mejor Arte.

Forza Motorsport 7 hizo lo propio con la categoría de Mejor Juego Deportivo/Conducción; Nier Automata en Mejor Banda Sonora o Wolfenstein 2: The New Colossus siendo el vencedor como Mejor Juego de Acción. En líneas generales, tanto los espectadores como asistentes al evento mostraron su satisfacción por una gala que no sólo contó con un gran ritmo sino unos merecidos premiados.

Sorpresas y más sorpresas

Sin duda, uno de los puntos fuertes de los Game Awards son sus anuncios. Bajo el calificativo de World Premiere, Geoff Keighley y maestro de ceremonias habitual del evento nos sorprende con nuevos proyectos o inesperados regresos.

La reciente edición no ha estado exenta de sorpresas para todos los gustos y colores. Encontramos desde el nuevo título de los padres de Dark Souls, que apenas se dejó ver en un escueto tráiler; pasando por uno de los juegos que ya se ha marcado en rojo para muchos usuarios de Nintendo Switch. Hablamos de Bayonetta 3, uno de los juegos de acción mejor valorados y que sólo podremos disfrutar en exclusiva para la actual consola de sobremesa de la máquina nipona.

Kojima, Guillermo del Toro y Norman Reedus. El triunvirato encabezado por el creativo japonés protagonizó varios de los momentos más intensos de la noche; mención especial para el nuevo tráiler de Death Stranding, juego que sigue cosechando una increíble expectación con cada vídeo. No es para menos si atendemos a la presencia en el proyecto de Mads Mikkelsen, del Toro y Reedus. Un juego cuyos tráilers bien podrían pasar por pequeños cortos con una calidad fuera de toda duda.

PlayerUnknown's Battlegrounds fue también uno de los protagonistas de la madrugada al desvelar uno de los datos más esperados por los jugadores de ordenador: su fecha de lanzamiento. Será pues a partir del próximo 20 de diciembre cuando los actuales usuarios del juego puedan disfrutar, por fin, de la versión del título con cuantiosas novedades y mejoras de por medio.

Los Game Awards 2017 dejaron atrás las actuaciones extrañas, pomposas y presentaciones fuera de lugar para abogar por un show más cercano y equilibrado. El resultado fue más que notable, dejando un buen sabor de boca al espectador y sirviendo de gancho perfecto para el último de los grandes eventos. En apenas unas horas tendrá lugar la PlayStation Experience 2017, ceremonia en la que Sony abrirá el telón a los nuevos juegos que están por llegar.

