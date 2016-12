2016: un año espectacular para los videojuegos

2016 ha sido un año espectacular para el sector de los videojuegos. Por él han desfilado sagas que estaban aparcadas desde hace tiempo, ha habido lugar para el estreno de nuevas marcas y para más señas lanzamientos que parecían poco más que improbables.

Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón ha sido uno de esos títulos que ha tenido pegado a la pantalla a millones de jugadores. No es para menos si hablamos de que se trata del final de la historia de Nathan Drake, uno de los personajes más queridos de la industria en los últimos años. Para redondear la jugada, el título de Naughty Dog dejaba un apartado visual de escándalo que era capaz de sacar lo mejor de PlayStation 4.

Tampoco se queda atrás Dark Souls 3, otro final para una saga emblemática. El RPG de acción a cargo de From Software volvía con todos elementos que vimos en episodios anteriores, pero ahora con una jugabilidad remozada que apostaba por un control mucho más preciso, imponentes jefes finales y unos gráficos a la altura. Sin duda, uno de esos juegos que no pueden faltar para los usuarios que quieran adentrarse en un reto para su PC, Xbox One y PlayStation 4.

Overwatch se ha alzado como uno de los juegos mejor valorados por la crítica y el público en 2016. El shooter con elementos de MOBA desarrollado por Blizzard ha supuesto toda una revolución capaz de atrapar a más de 10 millones de jugadores. ¿El motivo? Una jugabilidad clásica pero en especial diversión a cargo de unos personajes y estética que entra por los ojos. Ideal tanto para los usuarios más hardcore, pero también para los que no se atreven a adentrarse en el género de los FPS.

Battlefield 1 o Titanfall 2, junto a FIFA 17 han sido algunos de los grandes pelotazos de Electronic Arts, nunca mejor dicho. El shooter ha estado cubierto en 2016 por la compañía americana gracias a una propuesta que es capaz de beber desde el realismo puro pasando por el arcade más frenético. En el terreno deportivo encontramos serias novedades para FIFA, pasando desde los nuevos modos de juego, un apartado gráfico que apuesta por una mayor inmersión e incluso un modo Historia que sabrá satisfacer a todo tipo de jugadores.

En la última recta del presente año hemos encontrado dos protagonistas claros: Final Fantasy XV y The Last Guardian. Presentados hace ya más de 7 años, eran muchos los jugadores que habían perdido la esperanza de encontrarse frente a las aventuras de Noctis y Trico respectivamente. Por suerte tanto en Xbox One y PlayStation 4, The Last Guardian exclusivo de la máquina de Sony, han llegado al mercado cumpliendo en gran medida sus expectativas, siendo de lo mejor que podremos jugar en lo que resta de 2016.

En lo que a las consolas se refiere, Microsoft anunciaba allá por junio Xbox Scorpio, su consola más potente hasta la fecha y que será capaz de rivalizar con PCs de gama alta. Sony por su parte publicaba PlayStation 4 Slim, una versión más estilizada de su actual plataforma; además de PlayStation 4 Pro. Ésta última supone un salto cualitativo debido a las mejoras gráficas y la compatibilidad con resoluciones 4K.

Dejamos para el final a Nintendo. Y es que la compañía afincada en Kyoto ha tenido un año bastante movido. Pokémon GO supuso un auténtico fenómeno social en verano, una aplicación gratuita y cuyas bases consistían mediante realidad aumentada capturar a las diferentes criaturas que se repartían por distintas partes del mundo; motivos más que suficientes para enganchar a más de 50 millones de jugadores. La saga además quedó potenciada por Pokémon Sol y Luna, las más recientes entregas de la IP y que llegaban en noviembre a Nintendo 3DS con cuantiosas novedades bajo el brazo.

La compañía japonesa no quiere perder el ritmo, y antes de que terminara el año anunciaba de manera oficial Nintendo Switch, su nueva consola de sobremesa. Más allá de su diseño y algunos de los títulos que podrían llegar, la empresa nos emplaza al próximo 13 de enero para conocer todos los detalles sobre su siguiente máquina.

Con 2017 a la vuelta de la esquina, no cabe duda de que los próximos meses serán increíbles para los jugadores, independientemente de la plataforma, y es que con la generación ya encarrilada sólo nos toca recibir grandes obras como The Last of Us: Part 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un nuevo Super Mario para Nintendo Switch, Final Fantasy VII: Remake o Mass Effect: Andromeda.

