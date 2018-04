Una camioneta atropella a una decena de peatones en Toronto

Una camioneta ha atropellado este lunes a una decena de peatones en Toronto, según ha informado en Twitter la Policía de la ciudad canadiense, sin aclarar la naturaleza de este suceso. El autor del atropello ha sido detenido.

El cuerpo de seguridad ha indicado que alrededor de las 13.27 (hora local) ha recibido un aviso por una "colisión" entre la calle Yonge y la avenida Finch.

"Varios peatones han sido alcanzados por una camioneta blanca", ha dicho. Posteriormente, ha precisado que habría entre ocho y diez personas atropelladas.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl