Los perjuicios de una 'tasa Amazon'

Están obligando a las tiendas a cerrar. Apenas pagan impuestos. Están dejando a la gente sin trabajo, y las pocas personas que emplean tienen contratos terribles. Los gigantes de Internet reciben un flujo interminable de críticas por el daño que están haciendo a la economía en general. Nadie los ha acusado de envenenar los embalses o de comer bebés para desayunar, pero probablemente es solo cuestión de tiempo. En respuesta, el ministro de Economía británico, Philip Hammond, está hablando de un impuesto Amazon -un impuesto especial sobre el comercio electrónico-.

Pero espera. Es una idea terrible. ¿Por qué? Porque no es tarea del Gobierno nivelar el campo de juego en el sector del comercio. Porque penaliza a la parte más exitosa y de más rápido crecimiento de la economía. Y, lo peor de todo, porque disuadirá la inversión, precisamente en el momento en que, con el Brexit en el horizonte, más la necesitamos. Hammond debería presionar control alt delete sobre la idea antes de que vaya más lejos.

El colapso de los grandes almacenes House of Fraser, incluso aunque fue rescatada rápidamente por el fundador de Sports Direct, Mike Ashley, solo habrá confirmado los temores de que los minoristas tradicionales del centro de la ciudad están siendo barridos por la despiadada competencia de Amazon y los otros gigantes de Internet. Los grandes almacenes, con su mezcla extraña de ropa, artículos para el hogar y electrónicos, ciertamente parecen una reliquia cada vez más decrépita de la era victoriana. No tienen nada que nosotros no podamos comprar en la web, y la presión financiera sobre ellos es tan intensa que no tienen el brillo que alguna vez tuvieron. Uno por uno, los viejos comerciantes minoristas establecidos se están desmantelando por la conveniencia y el bajo costo de comprar cosas en nuestras computadoras y teléfonos. Otra década, y no quedará mucho.

Tampoco hay muchas señales de que los gigantes de Internet se estén volviendo más entusiastas en el pago de sus impuestos. Probablemente fue una desafortunada coincidencia que solo unos días antes de la crisis de House of Fraser nos enteramos de que Amazon casi redujo a la mitad su factura del impuesto de sociedades británico el año pasado, reduciéndolo a solo 4,5 millones de libras esterlinas, a pesar de que sus ventas siguen en auge e informa de un aumento de los beneficios en Estados Unidos. En el Reino Unido apenas paga más que una empresa mediana, y en los países más bajos lo hacen la mayoría de sus homólogos. Peor aún, no paga nada como las tarifas comerciales que pagan la mayoría de los minoristas físicos. Con este telón de fondo, no es de extrañar que mucha gente piense que la competencia entre Main Street e Internet se ha vuelto brutalmente injusta -y eso significa que hay motivos para que el Gobierno intervenga y nivele el campo de juego-. "Queremos asegurarnos de que los impuestos sean justos entre las empresas que hacen negocios de la manera tradicional y las que hacen negocios en línea", argumentó Hammond.

Un impuesto especial sobre las ventas por Internet contribuiría sin duda a lograrlo. La Unión Europea ya está estudiando la posibilidad de establecer un impuesto sobre las ventas por Internet para todo lo que se venda en la web, a un tipo de unos pocos puntos porcentuales. El Reino Unido está apoyando esa iniciativa, y bien podría introducir su propio impuesto, primero si el resto del mundo no se mueve lo suficientemente rápido. Con una de las economías digitales más avanzadas del mundo, eso convertiría al Reino Unido en un laboratorio para gravar a los gigantes de la web. Cierto, eso podría sonar superficialmente atractivo. Y ciertamente recaudaría unos pocos miles de millones extra para un Tesoro que está muy presionado. Pero una vez que se empiezan a analizar sus implicaciones, un impuesto a Amazon es una idea terrible, y una que haría un gran daño a la economía. Aquí está el porqué.

En primer lugar, no es tarea del Gobierno nivelar el campo de juego entre los comerciantes online y los físicos. Son experiencias diferentes, con ventajas y desventajas diferentes. Un restaurante, una comida para llevar y una comida casera son formas diferentes de comer, pero no las gravamos de la misma manera. Un coche, un tren, un autobús y una bicicleta son formas de desplazarse, pero no tratamos de nivelar el terreno de juego entre las diferentes formas de transporte a través del sistema fiscal. Parecería una locura si lo intentáramos. En realidad, la principal razón por la que los minoristas de Internet pagan menos en las tasas de negocios es porque no tienen ninguna tienda. Ese es el quid. Es extraño castigarlos por eso. Si terminamos comprando la mayoría de las veces en línea, o sobre todo en la tienda física, o en algún lugar intermedio, depende sin duda del consumidor decidir. De eso se trata el libre mercado, y es algo sorprendente, por no decir más, que un ministro conservador no parezca entenderlo.

Además, éste es el sector de la economía de más rápido crecimiento. Según la Oficina Nacional de Estadística, la venta al por menor online representa actualmente el 17,4%, frente al 15,9% de hace tan solo un año. El porcentaje se ha triplicado desde principios de esta década. En general, la economía digital representa actualmente el 10% de nuestro PIB, el doble de la media del Grupo de los 20 países industrializados y uno de los más avanzados del mundo. ¿Queremos castigar eso con impuestos más altos?

Amazon y Google serán capaces de pagar el impuesto de manera relativamente simple, y pueden mantener a sus clientes cautivos gracias a su gran tamaño. Los verdaderos perdedores serán las pequeñas empresas que han comenzado a construir una presencia significativa en la web y la nueva empresa que de repente encontrará una parte de su preciosa financiación inicial desapareciendo en la cuenta bancaria de HMRC cada mes. Como regla general, si se grava algo, se obtiene un poco menos. Cambiar de la vía rápida digital a la vía lenta tradicional difícilmente suena como una gran idea para un país con ambiciones de elevar su tasa de crecimiento por encima de lo mediocre.

Por último, envía un mensaje terrible sobre el Reino Unido. Cuando dejamos la Unión Europea, posiblemente sin ningún acuerdo en marcha, necesitamos que las multinacionales globales sigan invirtiendo en Gran Bretaña. Los gigantes web han sido grandes partidarios de la economía del Reino Unido, expandiendo su presencia en este país, y vertiendo decenas de millones en nuevas operaciones. Lo único que sabemos con seguridad sobre el Reino Unido después del Brexit es que tendrá que ser la gran economía más favorable a las empresas de Europa. Un impuesto especial aplicado a la economía digital envía precisamente el mensaje equivocado en el momento equivocado. Sería un error espectacular.

Un impuesto a Amazon puede dar grandes titulares, y podría complacer a algunas personas. Pero ya gravamos a las empresas de Internet a través del sistema del IVA, a través de la seguridad social, del impuesto sobre la renta y de una docena de impuestos diferentes. La economía digital está creando riqueza a gran escala, y con el tiempo va a impulsar significativamente la riqueza general de la economía. Intentar detenerlo, o mantener vivos artificialmente los formatos antiguos, nos hará mucho daño a todos nosotros, y a medio plazo ni siquiera salvará a los minoristas tradicionales.