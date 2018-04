Manuel Valls: también a las europeas

Lo de Barcelona me parece arriesgado porque el 'procés' cruzará fronteras

Manuel Valls. Foto: Reuters.

Corran head hunters políticos! En el desierto panorama político español hay que contratar cuanto antes. El PSOE lo intentó con Carmena para Madrid. Podemos echó mano de ella y Ada Colau para las anteriores elecciones municipales. En las próximas europeas los cabezas de lista son poco conocidos. Los líderes que dirigen los partidos, pueden pensar que quizás sea mejor así, menos competencia. Un error, los verdaderos líderes se rodean de líderes. En su epitafio se debería poder poner: "aquí yace ... que supo rodearse de líderes más inteligentes que él".

Hay un político original. Francés que habla perfectamente el español, nació en Barcelona, ha sido primer ministro y alcalde galo con el PSF y en el dilema catalán tiene las ideas claras. Se llama Manuel Valls, apellido que no da lugar a dudas sobre su origen. Conoce la política y está libre de prejuicios. Se le ha ofrecido la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona por Ciudadanos. Pero si fuera candidato al Parlamento europeo en España, el partido que lo presentase demostraría varias cosas.

La primera es que cree de verdad en el proyecto de la UE. Todos somos europeos. Lo importante no es el lugar de nacimiento, ni el país de crecimiento dentro de la UE. Lo importante es que ser capaz de pensar en los problemas globales de la UE y entenderlos traspasando las fronteras tradicionales. La segunda es que los dirigentes del partido que lo presente carecen de prejuicios; admiten como natural la diversidad. La tercera es que conociendo bien el contencioso catalán puede hacer un gran favor al exponerlo en los foros europeos con sensatez, como hasta ahora en España.

No sé si las apariciones de Manuel Valls en España responden a un plan preconcebido. Me da igual. Aplaudo sus manifestaciones sobre Cataluña y por eso propongo esta idea ¿Qué partido puede ponerlo en sus listas europeas? De momento C's pero por sus ideas es intercambiable con otros. Lo que suene a centro-socialdemócrata-moderado ¡Corran head hunters políticos que la oferta de buenos candidatos es escasa! A mí lo de Barcelona me parece original pero arriesgado por varias razones: porque puede no ser alcalde y entonces lo habrán quemado; porque internacionaliza, de alguna manera, el Procés. Aunque reconozco que si ganase Barcelona sería un puntazo. En todo caso, Valls puede presentarse a ambas que puede que coincidan.

La idea de proponerlo también como candidato a las Europeas puede parecer curiosa, pero los que tenemos la posibilidad de tener una tribuna (que agradezco a elEconomista) tenemos la obligación de sacudir la opinión pública con ideas que la despierten. Al menos esta es sugeridora y europeísta.

PD. Ni conozco, ni tengo relación alguna con el Sr. Valls, solo le oigo.

