Datos ocultos sobre la violencia de género

Para mí el problema no es el feminazismo, siempre existen grupos radicales en todos los ámbitos, neonazis, ultraizquierda, hinchadas de fútbol. El problema para mí en este sentido es el Estadonazismo, es culpa del poder político no hacer políticas igualitarias y fomentar las denuncias en un sentido por que hay interés económico detrás. La violencia doméstica hay países que aplican la ley en el sentido que se ha cometido la violencia, aquí no existe la violencia doméstica sino la violencia machista. Con eso esta dicho todo. Se criminaliza incluso si se recibe violencia. Bueno soy hombre, y ya tengo asumido que soy un criminal, menos mal que no me voy a vincular jurídicamente con nadie, y eso debe ser un eximente.