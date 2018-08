En las consultorías no hay paridad: solo hay un 15% de mujeres en plantilla

Las mujeres siguen siendo una minoría en los consejos de administración y en los comités de dirección, lejos de lejos de alcanzar el objetivo del mínimo del 40% de presencia femenina en puestos directivos que apuntaba la Ley de Igualdad de 2007. En una década de esta ley los resultados no han sido satisfactorios según apuntan desde la consultora alemana de alta dirección y expertos independientes, Comatch.

Por ejemplo, el sector de la consultoría sigue siendo masculino, a pesar de que las grandes empresas tradicionales están poniendo mucho esfuerzo en atraer y mantener el talento femenino con diversas iniciativas, según declara Fernando Orozco, gerente de Desarrollo de Negocio para España de Comatch.

La alta frecuencia de viajes impide compatibilizar la vida personal y profesional

"Las grandes consultoras comienzan con cerca de un tercio de mujeres en su fuerza de trabajo entre los consultores junior, pero encontrar mujeres a nivel de socio es extremadamente raro, y con frecuencia cambian rápidamente a roles de alto perfil en grandes empresas o entran en política" añade.

El motivo, tal y como manifiesta Orozco es debido a la alta frecuencia de viajes que impide compatibilizar la vida personal y profesional. Mientras que en el ámbito de la consultoría independiente, la presencia de perfiles femeninos es mucho más bajo. De hecho, en la red de Comatch, que agrupa a más de 5.000 consultores de alto perfil y expertos de la industria, solo el 15% de la red son mujeres aunque destaca que éstas combinan mucho mejor trabajo y familia.

En toda Europa, la media de mujeres directivas es del 33% y en España del 31%. Solo Letonia se acerca al deseable 50% con un 47%, según los datos del Instituto Cato.

"No parece por tanto que en España se esté captando el talento femenino en su justa medida, dado que somos el 50% de la población y que el 60% de los universitarios son mujeres, con expedientes más brillantes, en muchos casos, que los de nuestros colegas masculinos" según declara Beatriz Recio, directora de Womantalent y miembro del comité de Mujeres líderes de las Américas.

Faltan perfiles femeninos

Algunas empresas tienen dificultad para encontrar perfiles femeninos con experiencia en puestos directivos debido a que las mujeres no tienen la oportunidad de demostrar su capacidad y formación, según la directora de Womantalent.

"No debería ser difícil encontrar los perfiles adecuados. Lo que si es más difícil es encontrar perfiles con experiencia en determinados puestos, lo que a las mujeres nos permitiría dar el salto a Europa y al terreno internacional. El problema es que en casa nuestro talento no se valora y no nos permiten llegar a los puestos directivos", añade.