Diez empresas emiten un 25% de los gases invernaderos en España

A mí como ciudadano, me machacan todos los días por ser contaminador y me quieren hacer creer que la culpa la tengo yo y si pueden me sancionan para sacarme la pasta. Otros en su afán de enriquecimiento y depredación, me joden contaminándolo todo en aras del mentiroso progreso y se pasan por el forro de los huevos lo habido y por haber. Encima están los vampiros que por pasta miran para otro lado mientras se enriquecen para pegarse una vida de put* madre.



Llegado a este punto, se pueden ir todos a la put* mierd*. Si esta tropa se piensan que son inmortales por el falso poder que ellos se crean, lo tienen claro.



Riome yo de los peces de colores.