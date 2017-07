Las operaciones corporativas cogen fuerza en España y crecen un 84%

El mercado de fusiones y adquisiciones mueve 45.000 millones hasta junio

Foto: Getty.

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) español ha crecido más de un 84% de enero a junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el ranking elaborado por KPMG a partir de los datos de Thomson Reuters. En concreto, este negocio ha movido más de 45.000 millones de euros, pese a que el número de operaciones se ha recortado un 6%, hasta 553, en comparación con el primer semestre de 2016.

No obstante, este aumento está motivado porque se ha contabilizado la opa de la italiana Atlantia sobre Abertis, que valora a la concesionaria española en 16.341 millones de euros, pese a que la operación no está cerrada todavía. Esto es especialmente reseñable porque, de no cerrarse finalmente dicha transacción, muchos de los asesores que la han contabilizado quedarían fuera del mapa en España, como es el caso de algunos despachos de abogados italianos.

Excluyendo esta operación, el mercado de M&A español habría crecido en torno al 17% durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. En palabras de Jorge Riopérez, socio responsable de Corporate Finance de KPMG en España, "en el primer semestre del año hemos visto operaciones relevantes de M&A y salidas a bolsa". En este sentido, es destacable la venta de Naturgas por parte de la lusa EDP por más de 2.500 millones al consorcio formado por JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council. Respecto a las salidas a bolsa, son reseñables el salto al parqué de Unicaja hace escasos días y el de Gestamp.

Según Riopérez -que recientemente ha sido nombrado responsable de M&A en la región de EMA de KPMG- "para el segundo semestre esperamos un mayor dinamismo y un aumento significativo de la actividad en España, gracias a la mejor coyuntura económica y reducción de la incertidumbre, los bajos tipos de interés, al aumento de la inversión extranjera y la mejor situación financiera de las empresas tras los ajustes realizados en años anteriores". En esta línea, están pendientes algunas operaciones como la venta de Santillana, Renovalia y Pronovias, entre otras.

Respecto a los inversores extranjeros, el volumen movido durante el primer semestre se ha quintuplicado respecto al mismo periodo del año anterior y ya supone más del 65% de la inversión total en España.

Por sectores, el socio director de Financial Advisory de Deloitte, Enrique Gutiérrez, explica a elEconomista que "la recuperación económica se está viendo reflejada en un mayor consumo y eso tiene incidencia directa en varios sectores". "Empezamos a ver operaciones en sectores como el de consumo y retail. Otro sector que también se muestra activo es el sector sanitario en sus diferentes áreas: la parte hospitalaria, la farmacéutica y el sector de la dependencia y de la tercera edad. No podemos olvidarnos de destacar el sector inmobiliario, que ha sido especialmente activo, gracias a la aparición de las socimis", añade.

Respecto a su previsión para el cierre de año, el socio director de Deloitte coincide en que "de cara al segundo semestre prevemos que se mantenga una actividad similar a la registrada hasta el momento en el mercado de M&A, por lo que terminaremos el año con una gran actividad transaccional".

La banca de inversión, líder

Respecto al asesoramiento en el mercado de fusiones y adquisiciones español, los grandes líderes en el segmento financiero vuelven a ser los grandes bancos de inversión. El líder indiscutible -según los rankings de Thomson Reuters, TTR y Mergermarket- ha sido Citi, que ha sido el que más dinero ha movido de enero a junio. Este banco ha actuado como asesor de grandes operaciones como la compra del Popular, la opa de Atlantia -que también ha contabilizado- y ha estado presente en varias salidas a bolsa como la de Unicaja o Neinor. Le siguen a más distancia Mediobanca, AZ Capital, Goldman Sachs y Credit Suisse.

No obstante, es llamativo que en número de operaciones asesoradas en el terreno financiero las grandes líderes son las cuatro grandes firmas de servicios profesionales (PwC, Deloitte, KPMG y EY). De hecho, Deloitte -que también se cuela en el décimo puesto de TTR por volumen movido en asesoramiento financiero- y KPMG aparecen en el top 10 en varias clasificaciones de asesoría legal, donde el negocio ha estado tradicionalmente muy limitado a los grandes despachos de abogados nacionales.

Por número de operaciones realizadas, el líder en asesoramiento legal en el primer semestre del año ha sido Cuatrecasas, cuya área de Mercantil en Madrid está coordinada por Javier Villasante. Entre otras operaciones, este despacho ha asesorado la salida a bolsa de Unicaja o la venta de Aernnova -participada de Springwater- al consocio formado por TowerBrook, Peninsula Capital (en cuya cúpula participa Borja Pardo, presidente de Endesa) y Torreal. A más distancia le siguen otros despachos como Uría Menéndez -que lidera el ranking legal en volumen- o Garrigues, entre otros.

