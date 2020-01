Ricardo Sousa, consejero delegado de Century 21 en España: "El Gobierno tiene que dar incentivos para potenciar la oferta de alquiler"

Luzmelia Torres Madrid

Century 21 España ha cerrado el 2019 con los objetivos cumplidos, lo que les ha permitido consolidar su presencia en todo el territorio español marcando un hito con la apertura de su nueva oficina central en Madrid, en su apuesta por el mercado español. Ricardo Sousa, consejero Delegado de Century 21 mira ahora al año que entra con un nuevo plan de negocio a largo plazo.

¿Cómo afronta Century 21 el 2020?

Tenemos un plan y visión a largo plazo que nos permitirá un crecimiento coherente, progresivo y consistente en todo el territorio español. La prioridad está en consolidar nuestra presencia en la provincia de Barcelona, Comunidad de Madrid, Costa Brava, Costa Dorada, Costa del Sol, Islas Canarias y la zona de Levante. Dado que el gran reto del sector es actualmente convertirnos en una marca relevante para el consumidor, desde la red Century 21 estamos focalizando nuestra inversión en mejorar las herramientas tecnológicas y fomentar la formación de nuestros equipos.

¿Cómo está evolucionando el sector de la franquicia inmobiliaria?

Aún es un sector muy atomizado pero la tendencia es para una mayor concentración en marcas con escala global con capacidad de inversión en I+D, formación, tecnología y servicios relevantes para los consumidores. Lo cierto es que el sector de la intermediación inmobiliaria está evolucionando de una forma claramente positiva. Gracias a la estabilización del mercado, estamos consiguiendo una mayor profesionalización y prestigio del sector, permitiéndonos así crear un verdadero valor añadido al mercado. Estamos ante un sector estratégico y fundamental en la cadena de valor de la industria inmobiliaria, el hecho de que los agentes inmobiliarios tengan un contacto directo con la demanda y que conozcan la proximidad local, les convierte en un activo fundamental para conseguir una evolución sostenible del mercado inmobiliario en general y del de franquicias inmobiliarias en particular.

¿Estamos ante un cambio de ciclo? ¿Cómo van a evolucionar los precios de la vivienda este año?

Los indicadores macroeconómicos y financieros nacionales son positivos. La verdad es que no hay exceso de oferta ni tampoco de endeudamiento por parte de las familias, pero sí se percibe demanda tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Dicho esto, tengo una visión prudente pero optimista con respecto al mercado inmobiliario en 2020. Los precios en el mercado de la vivienda tenderán a estabilizarse en los principales centros urbanos, pero la tendencia en alza podrá continuar en los mercados periféricos y ciudades secundarias. Aun así, necesitamos una visión estratégica a largo plazo y una regulación para el crecimiento sostenible de la economía, del país y de las condiciones de vida de las familias. Lo fundamental es que las autoridades y los operadores privados tengamos una visión integrada y estratégica a largo plazo con soluciones estructurales para la vivienda evitando ceder ante la tentación de implementar medidas cortoplacistas y puntuales.

¿Qué dos puntos debería incluir el nuevo Gobierno en la agenda política para el sector inmobiliario?

Incentivos para potenciar la oferta de vivienda ajustada a la clase media española y subvenciones para que los jóvenes puedan alquilar su primera vivienda en los centros de las ciudades.

¿Cuál es la tendencia en el mercado residencial para los próximos años?

Es muy difícil anticipar tendencias en el mercado residencial, los cambios son constantes en la sociedad y en la economía. Consideramos que estamos en un proceso de ajuste de la oferta con respecto a la demanda. Existe una estabilización general del mercado y pequeños ajustes en algunos centros urbanos como Madrid y Barcelona. Pienso que es necesaria una estabilidad jurídica, en especial en el mercado del alquiler, para dar confianza a los inversores y llevarlos a apostar por este mercado del alquiler residencial. Es importante reflexionar y tomar medidas estructurales con visión a largo plazo tanto para el sector inmobiliario general como para la vivienda en particular.

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema social en España...

Nuestra principal preocupación es la disminución del poder adquisitivo de las familias. España sigue teniendo una gran capacidad de atracción para el cliente internacional -tanto para el pequeño inversor que busca una casa para sus vacaciones o para empresas que invierten en España- y en esta situación no hay problema, aunque no hay que dejar de prestar atención a otros países, porque no estamos solos a nivel global. Con nuestro estudio sobre la Accesibilidad de los Españoles a la Vivienda, hemos podido saber que con la renta media neta disponible de las familias españolas, estas podrían adquirir una vivienda de más de 100 metros en todas las capitales analizadas en el informe y en todas es posible comprar una casa de dimensiones superiores a las que permite el alquiler, con una mensualidad equivalente a un tercio de la renta neta disponible.