Granado destaca que la tarjeta social aumenta derechos y no los recorta

Madrid, 13 dic (EFE).- El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha destacado hoy que la tarjeta social universal no tiene como objetivo controlar las prestaciones que cobran lo ciudadanos, sino darles a conocer las políticas de las que pueden beneficiarse para que estén informados de todos sus derechos.

Granado, junto con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, han presentado hoy la incorporación de los gobiernos locales a la tarjeta social universal, que ya está operativa en la Administración del Estado y las comunidades autónomas aunque todavía no funciona al cien por cien.

Durante la presentación, Granado ha puesto como ejemplo que hay miles de familias que no saben que pueden ser beneficiarias del bono social eléctrico y que por eso no acceden a una ayuda que les permitiría disminuir su factura y no caer en la pobreza energética.

"Muchas veces no se tramitan ayudas a las que se tiene todo el derecho", ha dicho Granado, que ha explicado que el objetivo último de la tarjeta es que los ciudadanos no se queden fuera "de la tarta del reparto de la riqueza".

También ha destacado que la tarjeta es un instrumento rápido y eficaz que los ciudadanos pueden tener en el móvil a través de una aplicación.

En esta aplicación se está cargando toda la información de beneficiarios de prestaciones de todas las administraciones y servirá también para notificar a los usuarios políticas sociales de carácter temporal. EFE

