El FMI cree que España debería extender la vida laboral más allá de los 67 años

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld, considera que España debería extender la edad de jubilación más allá de los 67 años.

En una entrevista concedida a El Mundo y recogida por Efe, Obstfeld cree que para hacer frente al descenso de la población activa (el FMI prevé que caiga por debajo del 50 % en 2050), España debe incentivar la participación de la mujer en el mercado laboral y extender la vida laboral.

"Las expectativas acerca de la edad de jubilación tienen que cambiar, porque, desde el punto de vista colectivo, no es posible de otra manera. Todos dependemos fundamentalmente de sistemas que no tienen la suficiente financiación, todos dependemos de los jóvenes, y si no hay jóvenes, esto no funciona", dice.

"Tenemos que hacer una transición intelectual para comprender cómo funcionan estas cosas, y tal vez eso conlleve ahorrar más cuando seamos jóvenes, o jubilarnos más tarde", añade Obstfeld, que preguntado por España destaca que su situación en la Eurozona "es estelar".

Deberes pendientes

Aunque el FMI prevé que la economía crezca un 2,8% este año, considera que España debe hacer más en varios ámbitos como en el sistema bancario (reducción de mora y activos improductivos) o en el mercado laboral, donde en su opinión, existen problemas estructurales significativos.

Por último, advierte de que la deuda pública es demasiado alta, alrededor del 100% del PIB, y eso "deja a España en una posición precaria" porque, cuando el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés, la combinación de restricción monetaria con el menor crecimiento que pronostica el FMI, "puede poner al país en una posición peligrosa en términos de sostenibilidad fiscal", ha concluido.

PUBLICIDAD