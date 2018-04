S&P eleva a notable alto con perspectiva positiva la nota de Euskadi

No es un mapa de Euskadi con Navarra anexionada sino un mapa de Euskal Herria, incluyendo los territorios de Iparralde. Por cierto, bien bonito que queda.



Aunque la nota A- es solo para la CAV, Navarra también dispone de autonomía fiscal, pues es una de las cinco haciendas españolas:



1) Nafarroa/Navarra



2) Bizkaia/Vizcaya



3) Gipuzkoa/Guipúzcoa



4) Araba/Álava



5) Alrededores e islas



Haters, tranquilos, que lo del punto 5 va porque hoy me he levantado de buen humor.