Polémica con los nuevos 'mini-radares' de la DGT: su colocación en los guardarraíles podría ser ilegal

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a utilizar en Semana Santa, cuya primera fase de Operación Salida se desarrolló el pasado fin de semana, los nuevos 'mini-radares' capaces de operar a distancia de los coche patrulla instalados sobre un trípode o los guardarraíles.

Sin embargo, su colocación en este último emplazamiento podría ser ilegal, según se desprende de la denuncia presentada por el departamento de Seguridad Vial de la ONG Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU).

Dicha organización expone en su escrito que los soportes de los nuevos cinemómetros no han superado la Norma UNE EN 1317 requerida para su instalación sobre las biondas, pues no se han realizado ensayos "en garantía de evitar un desprendimiento y una proyección del radar" en el supuesto de que un vehículo impacte contra la valla metálica de contención, incurriendo supuestamente en una ilegalidad.

"La incorporación de cualquier elemento a la barrera de estas características debe (no es opcional) ser debidamente certificado mediante la superación de las pruebas de la EN 1317", reza el comunicado de la IMU. "En este momento y vista la instalación del dispositivo sobre barrera en carreteras abiertas al tráfico, la DGT debe estar en posesión de los resultados de las pruebas y los informes correspondientes de testado y certificación", añade.

Por ello, la ONG ha solicitado a la DGT que aporte los informes oficiales de las pruebas y los valores de los parámetros obtenidos por medio de los ensayos establecidos en la norma UNE-EN 1317 tras la instalación del cinemómetro sobre la barrera metálica de seguridad. Y, en caso de que no se hayan superado los test, "se den instrucciones inmediatas para la no instalación del radar sobre barrera", agrega. No obstante, la IMU sí apoya la colocación del dispositivo sobre el trípode, siempre que se respete los 1,6 metros de distancia respecto del guardarraíl.

