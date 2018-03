¿Ansioso por conocer todos los secretos del Porsche Mission E? Con esta app móvil gratuita es posible

Si te impresiona el Porsche Mission E, pero no puedes esperar hasta que llegue al mercado en un par de años para conocer todos sus secretos, aquí está la solución al problema: una nueva aplicación de realidad aumentada desarrollada por Porsche en colaboración con Google, que muestra las entrañas del primer deportivo 100% eléctrico de la marca alemana.

Se trata de una aplicación para smartphones que funciona con iOS y Android, totalmente gratuita y disponible ya en App Store de Apple y en Google Play. Basta con buscarla, descargarla y comenzar e inmediatamente podremos empezar a bucear en las profundidades de este coche tan especial, que nada tiene que ver con los deportivos tradicionales.

La app permite ver diferentes perspectivas del Porsche Mission E, que se puede situar virtualmente en una sala en la que se puede simular, por ejemplo, la aerodinámica del vehículo. Pero no sólo eso, ya que la vista de rayos X presenta de una manera muy visual los sistemas de propulsión y la batería, elementos ambos que se esconden tras la carrocería del prototipo.

¿Más cosas? Se puede cambiar el color del Porsche y se puede, también, realizar una 'prueba de conducción' utilizando la realidad aumentada en el modo de conducción interactiva. Sí, ya sé que no es lo mismo que ver en vivo, tocar y, por supuesto, conducir el coche en la realidad. Pero lo cierto es que el Porsche Mission E es tan esquivo (apenas se ha dejado ver en uno o dos salones del automóvil y en el pop up store con el que Porsche nos sorprendía hace unos meses en Madrid), que quizá no sea tan mala idea jugar a conocerlo vía app móvil. Realmente se aprende y se disfruta de las innovaciones tecnológicas que esconde en su interior.

"Estamos ofreciendo a nuestros fans que conozcan de forma virtual el primer deportivo 100% eléctrico de la marca Porsche", comenta Kjell Gruner, Vicepresidente de Marketing de Porsche AG. "La tecnología de realidad aumentada nos proporciona caminos para describir complejos aspectos técnicos del nuevo coche de manera emotiva. Para nosotros es importante que nuestros clientes puedan sumergirse en la tecnología del mañana y transmitir entusiasmo desde las fases iniciales, en cualquier momento, en cualquier lugar".

El Porsche Mission E es por ahora un mero prototipo que anuncia las posibilidades de Porsche en materia de electrificación. No obstante, llegará al mercado antes de que finalice esta década y, tal y como parece, en una forma muy similar a la que anuncia el concept car. Por ahora sabemos que sus dos motores eléctricos generan 600 CV de potencia (acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos), que su batería ofrece una autonomía de 500 kilómetros y que la carga de la misma se puede completar al 80% en tan solo 15 minutos.

Por cierto, que de este coche parece que habrá secuelas, como ya ha dejado claro la marca en el reciente Salón de Ginebra con la presentación del Porsche Mission E Cross Turismo, una variante medio SUV, medio familiar (al estilo allroad de Audi), con la misma mecánica eléctrica. Y no creemos que sea la única

