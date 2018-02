Las ventajas de los neumáticos 'all season' o 'todo tiempo' bajo el prisma de Goodyear

No son neumáticos de verano (los que usa la inmensa mayoría de conductores) ni de neumáticos de invierno. Los denominados "all season" o "todo tiempo" son un tipo de gomas que, como su propio nombre indica, están a medio camino entre unos y otros. ¿Y por qué no tenerlos en cuenta?

Hace apenas unos días citábamos en este artículo las ventajas de usar ruedas de invierno en las épocas más frías del año. Y mantenemos que en meses como este, con la nieve pisándonos los talones incluso en cotas bajas, no hay mejor arma para mejorar el agarre y la seguridad en la carretera. Sin embargo, este tipo de neumáticos invernales obliga a 'cambiar los zapatos' cuando llega el calor si no queremos ver mermada su vida útil y sus prestaciones.

Es en este momento cuando entran en juego los neumáticos 'todo tiempo', como alternativa a tener en cuenta, ya que con un solo juego de ruedas cumplen con los requisitos necesarios para hacer frente a las condiciones de la vía durante los 12 meses del año. Y algunos dirán: "ya, pero es que no son tan efectivos como los de invierno cuando hace frío, llueve o nieva, ni como los de verano el resto del año".

Efectivamente, quizá no alcancen el nivel de efectividad de unos y otros, pero ojo, porque tal y como afirma Goodyear cuando habla sobre sus Vector 4Seasons "este tipo de neumáticos ofrece prestaciones equilibradas en verano, pero también son efectivos en condiciones invernales, por lo que cuentan con marcaje M+S (Mud + Snow) y el de la Montaña de Tres Picos con copo de nieve, que los habilita para circular en condiciones de invierno siendo por tanto una alternativa a las cadenas.

Así que puede ser una buena alternativa para aquellos que se encuentran con el dilema de "neumático de invierno sí o no", dado que en su localidad las inclemencias pueden aparecer pero no están siempre aseguradas. En este caso, ciertos usuarios que descartan estas ruedas porque no las ven del todo amortizables, quizá sí vean los all season como una decisión acertada, ya que cumplen bien durante los meses cálidos y hacen olvidar las cadenas cuando llega el temporal.

Goodyear Vector 4Seasons

Esta familia de neumáticos es válida tanto para turismos como para modelos SUV y, a nivel técnico, cuentan con bloques interconectados más pequeños que mejoran el rendimiento en carreteras nevadas, mientras que su amplia cavidad aumenta las prestaciones sobre hielo.

Dado que la nieve no es la protagonista de todos los inviernos, Goodyear ha incluido su tecnología SmartTred, que cuenta con una serie de polímeros de última generación y una mayor proporción de sílice, lo cual asegura un rendimiento mejor sobre superficies mojadas, heladas o con aguanieve. También destacan los surcos hidrodinámicos que proporcionan una mayor resistencia al aquaplaning en carreteras saturadas de agua. La nueva generación del Vector 4Seasons ofrece asimismo mejoras en la estabilidad y la manejabilidad sobre superficies secas en relación con su predecesor, gracias a la mayor rigidez de la banda que le brindan sus láminas 3D.

La generación 2 del Vector 4Seasons de Goodyear está ya disponible en el mercado y la horquilla de precios (PVP recomendado) va desde 71,5€ hasta 351,5€ dependiendo de las medidas de turismo y SUV.

