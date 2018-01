Elon Musk asegura que se podrá controlar "prácticamente cualquier cosa" del Tesla Model 3 con la voz

Uno de los rasgos más característicos del interior del Tesla Model 3 -si no el principal- es su gran pantalla central táctil a través de la cual se controlan casi todas las funciones. La apuesta de la marca para este modelo pasa por un interior minimista en detrimento de prácticamente todos los botones físicos y del panel de instrumentos convencional, lo que conlleva que el conductor tenga que retirar en momentos puntales la vista de la carretera.

Un factor de riesgo que desató cierta polémica en el momento de la presentación de este modelo y para el que Elon Musk, CEO de Tesla, ya parece haber encontrado una solución que disipe las dudas de los más escépticos: un comando de voz con el que se podrá controlar "prácticamente cualquier cosa" del coche.

El dirigente de la firma de Palo Alto ha anunciado esta futura característica a través de su cuenta de Twitter, a raíz de la pregunta de un usuario de la red social en la que le cuestionó sobre la posibilidad de mejorar el control por voz para evitar tener que apartar la mirada de la carretera mientras se conduce. "Dado que prácticamente todo lo que se controla en el Model 3 requiere emplear la pantalla, quitando la vista de la carretera más de lo normal, ¿podemos esperar más control por voz antes del nivel 5 [de autonomía] para maximizar la seguridad mientras conducimos?", preguntó.

Definitely. You will be able to do pretty much anything via voice command. Software team is focused on core Model 3 functionality right now, but that will be done soon, then we will add a lot more features.