Ford Mach 1: el primer SUV eléctrico de la marca llegará en 2020

Ford ha aprovechado la coyuntura del Salón del Automóvil de Detroit 2018 para desvelar el nombre del que será el primer SUV 100% eléctrico de la firma del óvalo: Mach 1.

Un modelo que será presentado a lo largo de 2020 y del que por el momento no se conocen apenas detalles. El gigante norteamericano únicamente ha asegurado que será de altas prestaciones y que estará desarrollado en Detroit por la división 'Team Edison', dedicada a desarrollar coches cero emisiones, según ha desvelado la compañía a través de un tuit .

