BMW desvela el primer vídeo del i8 Roadster

BMW ha desvelado el primer teaser del que será el tercer miembro de la familia 'i', el i8 Roadster, la versión descapotable del atractivo deportivo híbrido enchufable que aterrizó en el mercado en 2014.

Por el momento, la marca alemana no ha proporcionado ningún detalle más allá del efímero vistazo a su atractiva silueta que permite el vídeo. Unos segundos que sí sirven, no obstante, para apreciar que no diferirá mucho del i8 actual más allá de su gran variante, el techo.

Según apuntan desde Diariomotor, este será tipo targa con lo que los pilares traseros no se esconderán cuando el coche quede descapotado. Asimismo, salvo sorpresa, el BMW i8 Roadster contará únicamente con dos plazas.

Esta atractiva variante se presentará en 2018 ya sin camuflaje, tal y como ha anunciado la marca en su cuenta de Twitter.

