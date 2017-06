Nos subimos a bordo del nuevo BMW X3, un SUV sorprendente que saldrá a la venta en otoño

La tercera generación del BMW X3 ultima ya los detalles antes de entrar en las cadenas de montaje de Spartanburg (EEUU). En noviembre veremos por las calles al nuevo modelo, que eleva un peldaño el concepto de SUV Premium.

Ecomotor ha podido asistir hoy a un evento a puerta cerrada en el que los responsables del departamento de comunicación han mostrado a la prensa especializada el nuevo BMW X3. Había una unidad expuesta, que ha servido como base para ver todas las novedades y cambios que incorpora frente a su predecesor, pero no ha sido posible hacer ninguna fotografía del coche por tratarse de una unidad preserie y no de producción final. "Órdenes expresas de Alemania", nos cuentan. No es problema esto, en cualquier caso, ya que existe un dossier oficial con imágenes, que son precisamente las que utilizamos para ilustrar este artículo.

El BMW X3 que aquí mostramos corresponde a la tercera generación. Comparado con su antecesor crece en longitud, anchura y altura. También lo hace en su distancia entre ejes, algo que tiene un impacto positivo en el espacio interior. Crece la habitabilidad en las dos filas de asientos, y se mantiene el volumen del maletero en 550 litros, un dato que podemos considerar en la media del segmento.

Un mini X5 se mire por donde se mire

Más allá del aumento de talla que ha experimentado el nuevo X3, llama especialmente la atención otro apartado: el diseño. Este quizá sea el mayor reclamo de la nueva generación, que atrae las miradas con su nuevo frontal, mucho más marcado y deportivo que antes. Los dos riñones de la calandra -ahora bastante más grandes y con elementos móviles para mejorar la aerodinámica- y los grupos ópticos convierten al X3 en un mini X5, algo que, sin duda, beneficia su imagen y lo hace más atractivo.

En la vista lateral llaman la atención las salidas aire cercanas a los pasos de rueda y las llantas, cuyas medidas se mueven entre las 18 y las 21 pulgadas. La zaga queda marcada por la horizontalidad de todos sus elementos, entre los que destacan los pilotos full LED, las salidas de escape gemelas y el portón del maletero con apertura automática de serie para todas las versiones.

En el interior, al margen de la ganancia de espacio, se respira un ambiente de mayor calidad, con gran cuidado por el detalle. Cambian los materiales de recubrimiento, llegan nuevas inserciones en la zona de las puertas, cambia el diseño de la consola y del túnel central, y, además, aumenta la tecnología a bordo con sistemas heredados del Serie 5 actual, como la pantalla táctil, el control gestual para determinadas funciones del equipo de infotainment y los dispositivos que entran en juego en la conducción semiautónoma.

A la vuelta de verano empieza el movimiento

Aunque de momento nos tenemos que conformar con habernos subido a bordo de esta unidad preserie, en realidad el nuevo X3 está ya en su fase final de desarrollo. En el próximo Salón de Fráncfort, que se celebrará en el mes de septiembre, tendrá lugar la puesta de largo oficial de este SUV que aspira a meterse en el bolsillo a los rivales Premium de este segmento -que no son pocos- con su arsenal de innovaciones.

Para su lanzamiento al mercado habrá que esperar un par de meses más, hasta noviembre, que será cuando llegue a España con tres niveles de acabado (XLine, Luxury y M Sport) y tres motores de partida. Los diésel serán dos, el 20d y el 30d, de 190 y 265 CV, respectivamente; la opción de gasolina será el M140i de 360 CV. Todos ellos contarán con la tracción integral xDrive y el cambio automático Steptronic de ocho velocidades.

Más adelante, nos cuentan, la gama crecerá con otras motorizaciones, que llevarán, algunas de ellas, cambio manual y tracción a un solo eje (trasera). De precios no se sabe nada de momento, al parecer se están fijando en estos momentos. Lo que sí cabe esperar es una factura muy similar a la del modelo aún vigente.

PUBLICIDAD