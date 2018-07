McLaren sigue su remodelación y 'pesca' en Toro Rosso: ficha como director técnico a James Key

McLaren continúa su proceso de reestructuración y ha logrado la contratación del director técnico de Toro Rosso, el inglés James Key, que se incorporará al equipo inglés para ocupar un idéntico rol.

Un portavoz de McLaren confirmó a 'formula1.com' el fichaje de Key, aunque todavía se desconoce cuándo se incorporará a su nuevo puesto. Recientemente, el equipo inglés ya anunció la marcha de Eric Boullier y los nombramientos de Gil de Ferran (director deportivo) y Andrea Stella (director de rendimiento).

McLaren is pleased to confirm that James Key will join the team in the role of technical director. pic.twitter.com/A7HtBqS5zo