¿Busca un futuro laboral brillante? Estudie inglés y programación

El sistema educativo parece que siempre va por detrás de la sociedad

Cuando yo era pequeño una de las cosas que más me gustaba al salir del colegio era ir a clase de inglés con mis amigos. Sin darme cuenta, no sólo me lo pasaba bien, sino que además aprendía algo que hace 30 años se veía como imprescindible para el futuro provechoso de cualquier niño, a pesar de que esta inquietud no tenía la importancia relativa real en el currículum educativo de la mayoría de los colegios.

Hoy las cosas han cambiado y afortunadamente en la mayor parte de los colegios de todo el país los niños terminan la educación obligatoria con un nivel más o menos satisfactorio de inglés; sin embargo, el sistema educativo parece que siempre va un poco por detrás de la sociedad y, de nuevo, igual que hace 30 años, se hace imprescindible complementar la formación en la escuela con materias que serán imprescindibles para el futuro (igual que se pronosticaba con el inglés).

Se trata, por ejemplo de la programación informática, sin la cual, los niños de hoy tendrán verdaderas dificultades para conseguir un trabajo de calidad en el futuro. La programación otorga un valor añadido a los candidatos que buscan trabajo porque se diferencian del resto no sólo por sus conocimientos sino por sus inquietudes y por su forma estructurada de resolver los problemas dentro de las organizaciones.

Los conocimientos de programación, aunque sean básicos, se exigen ya en la mayoría de los puestos de trabajo de nivel intermedio y se está creando una brecha entre los profesionales que aportan conocimientos y experiencia en estas materias y los que no cuentan con ella. Incluso pasa aún con las habilidades de comunicación en inglés, aunque nos sorprenda: según el CIS, en 2017, el 59,8% de los españoles reconocía que no habla ni escribe ni lee en inglés. Sin embargo, de acuerdo con los datos que muestra el Informe Infoempleo Adecco sobre empleabilidad e idiomas, un tercio de las ofertas de trabajo en España tiene como requisito imprescindible un buen nivel de inglés, una cifra que supera al 50% en las ofertas para cubrir puestos directivos.

Afortunadamente ya es posible combinar el estudio de programación o robótica en inglés en lugares como The Green Monkey, ya sea para adquirir conocimientos básicos de programación o para descubrir las numerosas posibilidades que aporta la tecnología en cuanto a la programación por bloques y a la robótica; con cursos más avanzados para aprender a crear y programar robots mientras se afianzan los conocimientos en inglés; mediante cursos de programación de juegos en Scratch a la vez que se aumenta el vocabulario en inglés; o incluso con cursos de programación de videojuegos y apps para Android que ayudan a asimilar al mismo tiempo conceptos electrónicos y mecánicos en inglés.

No hay que olvidar que precisamente la industria del videojuego en España supone un mercado de más de 1.200 millones de euros (muy por encima del cine o la música) y está llena de oportunidades laborales para quien pueda aprovecharlas, ya que según la Asociación Española de Videojuegos, nuestro país se encuentra en novena posición en el mercado europeo cuando le correspondería, por PIB, situarse en el cuarto.

