¿Para qué sirve un máster? Ventaja competitiva en un mercado laboral abarrotado

La URJC debería querellarse contra Cifuentes, si lo que ha contado no es verdad, como parecer ser.



Una persona que empieza unos estudios _ de los que dice, tiene mucho interés_ con tres meses de retraso, no hay por dónde cogerlo.



Si además de esto, no va a clase, de qué se va a enterar?



Cómo le dan nota, si no sabe de qué se ha hablado?



A ésta la apeamos, sí o sí !