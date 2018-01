Pagar la universidad con bitcoin ya es posible en Europa

El bitcoin es una criptomoneda concebida en 2009. Esta moneda de Internet acapara elogios, críticas y recelos a partes iguales. Hoy el bitcoin es utilizado para comprar casas o pagar la matrícula de la universidad. Las universidades están empezando a comprender que la moneda digital es tan segura como las tarjetas de crédito.

Sí, ya hay algunos centros incluso en España. La Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores IEBS va a ser la primera business school en España en aceptar el pago de sus másteres y postgrados con bitcoin. De esta manera, la escuela vuelve a posicionarse como una institución disruptiva y pionera al incorporar las criptomonedas en sus medios de pago aceptados. IEBS ya ofrece financiación a través de la fintech Zank y la posibilidad de hacer el pago a través de Transferwise, Flyware, Kantox y Stripe, con el objetivo de eliminar comisiones y asegurar el tipo de cambio para ofrecer un precio fijo en su moneda local al cliente internacional. Además, ahora se incluye la opción de que los alumnos paguen las matrículas con bitcoin. IEBS demuestra que el potencial de la tecnología blockchain no se limita únicamente al sector de las finanzas, sino que tiene la capacidad de revolucionar cualquier industria.

Óscar Fuente, CEO de IEBS, explica que "las criptomonedas son una parte fundamental de la estrategia de la escuela para cambiar los medios de pago y ofrecer alternativas al cambio de divisas".

También existen otras instituciones educativas que aceptan estos pagos. La Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna en Suiza es una de ellas. El centro confía en la empresa Bitcoin Suisse AG para gestionar sus pagos. La compañía utiliza un sistema bancario similar a un portal de banca electrónica, lo que permitirá a la escuela aceptar la moneda digital sin tener que mantenerla en su posesión. Los pagos de bitcoin se convierten en francos suizos una vez a la semana, o una vez al día si se adquieren más de 10.000 francos suizos.

En diciembre de 2016, la escuela de negocios ESMT Berlin se convirtió en la primera universidad alemana en aceptar la criptomoneda como método de pago. También la Universidad de Nicosia en Chipre (en 2013), King's College (en 2014), Duke University, Princeton University y UC Berkeley.

Recientemente, la escuela de negocios internacional, Varna University of Management (VUM), ubicada en Bulgaria, ha anunciado que diez solicitantes del programa de licenciatura en ingeniería de software de la escuela obtendrán becas basadas en bitcoin. Los estudiantes podrán optar (a partir de octubre de 2018) por recibir el fondo de becas por 1.000 euros en la cantidad equivalente de bitcoin. Las becas se otorgarán a los estudiantes en función de sus antecedentes y logros pasados. Por el momento, VUM planea integrar los pagos de bitcoin para las tasas de matrícula y alojamiento, y espera que la integración se finalice pronto.

La reciente aceptación como una forma legítima de pago en varios campus universitarios puede abrir las puertas a las personas que buscan formas no convencionales de financiar su educación.

Lanzado en 2009 por un ingeniero con el seudónimo de Satoshi Nakamoto, el bitcoin ha pasado de ser una moneda marginal a una alternativa de efectivo convencional. La integración de bitcoin como método de pago habitual es una consecuencia lógica de la digitalización. Asimismo, las universidades que aceptan bitcoin están destinadas a ser más atractivas para los estudiantes no tradicionales.

Ahorro de tiempo

Los expertos indican que el hecho de que los universitarios puedan pagar con bitcoin reduce los costes al mismo tiempo que permite que ellos sean parte de esta nueva tecnología. Asimismo, las escuelas también están implementando cursos sobre criptomonedas. La creciente demanda de habilidades blockchain ha hecho que en algunos centros, sobre todo americanos, ofrezcan cursos para aprender sobre la tecnología blockchain y bitcoin. En 2014, la Universidad de Nueva York comenzó a ofrecer clases de blockchain, el primer curso abierto fue La ley y los negocios de bitcoin y otras criptomonedas. También cuentan Moneda digital: ¿revolución en dinero y pagos? La Universidad de Duke, Innovación, interrupción y criptoaventuras. La Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. La Universidad de Stanford, Bitcoin Engineering para producir aplicaciones habilitadas con bitcoin. Durante este verano, del 15 al 18 de agosto de 2017, IT University of Copenhagen organizó la Blockchain Summer School, los participantes aprendieron cómo la tecnología blockchain está alterando los modelos comerciales existentes. También, la B9 Lab Academy ofrece cursos de blockchain para ejecutivos técnicos y analistas.

