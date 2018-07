Aragón seguirá creciendo por encima de la media española con un 3,3% en 2018

Eva Sereno Zaragoza

Ibercaja ha elevado la previsión de crecimiento de la comunidad aragonesa hasta el 3,3% para este año frente al 3,1% de su anterior previsión. Un porcentaje con el que Aragón seguirá creciendo por encima del 2,8% previsto para España en este ejercicio. Construcción, servicios y consumo privado muestran un gran dinamismo. La creación de empleo pierde tracción, aunque se prevé que la ocupación siga creciendo en los dos próximos ejercicios.

En dos décimas ha aumentado Ibercaja la previsión de crecimiento para la economía aragonesa. La entidad estima que el PIB de Aragón crecerá hasta el 3,3% frente al 3,1% de la previsión anterior.

Este crecimiento será menor que el del año 2017 -el PIB aragonés creció el 3,6%-, pero seguirá estando por encima de la previsión del 2,8% para España, que Ibercaja mantiene.

Este crecimiento se producirá dentro de un contexto en el que han aumentado las amenazas y riesgos para la economía por una mayor inestabilidad económica y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por los aranceles para gravar por ejemplo el acero, lo que podría afectar al sector de la automoción, y los precios del petróleo.

El estudio de coyuntura realizado por la entidad, que se recoge en el número 65 de la revista Economía Aragonesa, refleja que en el primer trimestre del año se ha producido un menor dinamismo de la industria, las exportaciones -por la caída de las ventas de automoción que han descendido el 13,1%-, y la inversión en bienes de equipo, mientras se ha producido una buen comportamiento en el consumo privado -ha crecido el 3,8% siendo Aragón la comunidad con más crecimiento-, en la producción de servicios y en la construcción, que se ha acelerado hasta el 8%.

Menos dinamismo en empleo

En relación al mercado laboral, se ha observado un menor dinamismo, de manera que el crecimiento de la ocupación puede haber perdido tracción, aunque el paro sigue cayendo.

"El aumento del empleo es sólido", ha afirmado Santiago Martínez, experto en análisis económico de Ibercaja, quien ha explicado que habrá que vigilar si este menor dinamismo de la ocupación es un retroceso temporal o es el primer síntoma de agotamiento de tras la fuerte recuperación de los últimos años.

De momento, en el mes de junio se han registrado "mejores de datos de afiliación que en meses anteriores y habrá que ver cómo evoluciona. Con una tasa de paro del 11% todavía hay sitio para crear empleo en los dos o tres próximos años, aunque hay que ver cuánto empleo es empleable y se podría integrar en los sectores que tiran de la economía", ha añadido Santiago Martínez.

En el supuesto de que este menor dinamismo se deba a un posible agotamiento -se notaría antes en Aragón que en el conjunto de España por su fuerte recuperación del mercado de trabajo-, se justificaría la aceleración de los coste laborales. De esta manera, el aumento de los salarios podría tomar el relevo del aumento de la ocupación como principal sustento de la expansión del consumo.

La creación de empleo podría cifrarse entre 10.000 y 12.000 personas al año para los próximos dos o tres ejercicios, aunque "el mercado no es óptimo", siendo difícil encajar oferta y demanda, según ha indicado Antonio Martínez, director financiero de Ibercaja.

Precisamente, hay empresas que tienen problemas para encontrar profesionales para cubrir sus vacantes y "eso genera subida de salarios en los perfiles altamente demandados", ha añadido Antonio Martínez.

Entre los sectores, por ejemplo, en los que hay más dificultad para encontrar perfiles profesionales están el TIC, así como en logística. Tornero, fresador, carpintero, electricistas o carretilleros son puestos hoy en día de difícil cobertura. "Ahora hacen falta menos perfiles universitarios y hay más demanda de formación profesional", ha añadido Fernando Callizo, presidente de CEOE Aragón, durante la presentación de la revista, quien ha incidido en que en el año 2007, con pleno crecimiento y pleno empleo, había un paro estructural de 37.000 personas. Una cifra que ahora va a ser más alta "y se va a llegar antes porque hay puestos de trabajo que no se van a poder cubrir".

"Esto -ha añadido Callizo-, no se soluciona "si no se aborda la Formación Profesional y la FP Dual y cómo van esos costes para la empresa" porque se duplican en un puesto de trabajo porque "el que forma no rinde al 100%. Una empresa no puede duplicar el coste laboral" por lo que ha abogado por buscar un sistema para la FP Dual trabajando con diferentes agentes como las Administraciones Públicas para que el sistema sea "efectivo".

En relación a esa posible aumento salarial que podría tomar el relevo del aumento de la ocupación para sostener la expansión del consumo, Callizo ha explicado que "lo subirá la empresa que tenga capacidad económica" para afirmar a continuación que "no es el momento de tocar los impuestos. Con el tema fiscal ya estamos bastante tocados. Una empresa tiene que tener una cuenta de resultados" que le permita tener capacidad económica y, "si esa cuenta baja", por ejemplo para pagar más impuestos, esa capacidad baja.