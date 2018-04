Aragón necesita alrededor de 1.700 profesionales TIC

La comunidad aragonesa tiene una importante carencia de profesionales en el sector TIC para el que se van a precisar alrededor de 1.700 profesionales hasta el año 2020. Una actividad en la que, a día de hoy, no hay paro y permite tener una trayectoria profesional bien retribuida. Los perfiles junior se están incorporando a las empresas con salarios de cerca de 14.000 euros.

La brecha entre oferta y demanda de empleados en el sector TIC es cada vez más evidente en la comunidad aragonesa, generándose "un problema de empleo" tanto en las empresas propiamente TIC como en los departamentos TIC del resto de compañías, según ha explicado Manuel Pérez Alconchel, gerente del Cluster de Empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones en Aragón (Tecnara) en la presentación del número 64 de la revista Economía Aragonesa.

En la comunidad aragonesa, el sector TIC ocupa en la actualidad a más de 6.000 trabajadores, cifra que se eleva hasta los 19.000 si se tienen en cuenta los 16.000 empleados cuya jornada de trabajo se desarrolla en más del 50% en acciones o manejo de tecnología en compañías no consideradas propiamente como TIC.

La demanda de profesionales en este sector va en aumento, estimándose un crecimiento del 12% para los próximos años. En concreto, hasta finales de año, se prevé que el sector TIC precise de 300 empleados, mientras que esta necesidad en las empresas no TIC se cifra en 1.000 personas.

La cifra todavía es mayor si se contempla el horizonte hasta 2020, ya que en los tres próximos ejercicios la generación de empleo sería de alrededor de 1.700 profesionales solo en el sector TIC. En concreto, para 2018, se estiman 220 nuevas contrataciones de programadores y consultores junior; 150 de programadores y consultores senior, y 80 de gestores y directores de proyecto.

La demanda aumenta en 2019, ejercicio para el que en total se precisarán unos 500 profesionales en total en empresas TIC, de los que 260 serán perfiles de programadores y consultores junior, 210 de programadores y consultores senior y 90 gestores y directores de proyectos.

Y, en 2020, se estima que la demanda de profesionales será de 600, que se corresponden con 330 programadores y consultores junior, 260 programadores y consultores senior y 110 gestores y directores de proyecto.

Son puestos para los que hay dificultad para cubrirlos porque "en Aragón nos falta gente joven" y los egresados de la universidad o de FP no son suficientes para cubrir esta demanda. Además, no todos los estudiantes que optan por cursar estudios de esta familia están en las áreas que más se solicitan en las empresas, ya que el mercado demanda un 10% de administradores de redes y de sistemas y un 90% de desarrolladores.

"Esto lleva a un desfase que produce desajustes", aparte de producirse la paradoja de que "las empresas del sector TIC están doblando cuota de mercado, tenemos capacidad de responder al mercado y vendemos, pero nos falta formar equipos".

Para tratar de solventar esta situación, desde el cluster Tecnara proponen una serie de soluciones a corto plazo, que se concentra en tres grandes bloques. Uno de ellos es el reciclaje de profesionales no solo de áreas como las Matemáticas o Física, sino de otros perfiles de nichos "que no tienen nada que ver con las TIC". En esta línea se enmarca la iniciativa puesta en marcha por este cluster, la denominada Tecnara Academy, en colaboración con el INAEM para formar a programadores junior con 300 horas de formación teórica y práctica en las especialidades más demandadas del mercado. Sin embargo, "el programa no es suficiente y nos gustaría ampliarlo".

La atracción de talento es otra de las líneas de acción que se propone, actuando en dos vertientes. Por un lado, en la captación del talento aragonés que se ha marchado a trabajar fuera de la comunidad y que hay que recuperarlo con "buenos proyectos y buenas retribuciones". También se debe atraer talento de otras regiones.

Otras medidas se centran en aumentar las vocaciones entre los jóvenes hacia este sector para que se puedan llenar todas las plazas de formación existentes en la actualidad porque, por ejemplo, en FP de Informática solo se ocupa el 80% de las plazas. Un ámbito en el que se está trabajando con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para promover la familia Informática.

Igualmente, es preciso trabajar en campañas de comunicación con el fin de mostrar las oportunidades que ofrece el sector TIC, atraer a mujeres – sólo el 15% en el sector son mujeres- y acabar con tópicos como que es un campo difícil, se trabaja mucho, se gana poco "Hay que hacer llegar que este sector es una alternativa seria y de continuo crecimiento".

Además, ofrece una retribución salarial interesante, puesto que los perfiles junior se están incorporando a la empresa con salarios de alrededor de 14.000 euros. "Los salarios en el sector crecen y, en algunos casos, a dos cifras".

Si funcionan las campañas, se deberán a su vez aumentar las plazas ofertadas en el sistema educativo para lo que ya el Gobierno de Aragón ha mostrado su disposición a trabajar en esta dirección.

