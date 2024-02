Regent Seven Seas Cruise firma un acuerdo con el equipo de Fórmula 1: Ashton Martin Aramco, socio global exclusivo de cruceros

Regent Seven Seas Cruises ha anunciado una asociación exclusiva con el icónico equipo de Fórmula Uno de Aston Martin Aramco. Como parte de la asociación, Regent y el Aston Martin Aranco Formula One Team colaborarán para crear experiencias exclusivas para los viajeros de lujo.

Programas cuidadosamente seleccionados en tierra, como experiencias de conducción VIP del Aston Martin Aranco Formula One Team y visitas al vanguardista AMR Technology Campus del equipo en Silverstone, junto con exclusivos itinerarios que sumergirán a los huéspedes en los mundos de los cruceros de ultra lujo y las carreras de motor de alto rendimiento. Esta colaboración plurianual reconoce la creencia compartida de que la perfección, la precisión y el lujo están en cada detalle.

"Estamos encantados de anunciar nuestra nueva asociación con el Aston Martin Aramco Formula One Team, una marca que comparte nuestros valores de excelencia y lujo", ha declarado Andrea DeMarco, Presidenta de Regent Seven Seas Cruises. "Aston Martin Aramco Formula One Team es el epítome del alto rendimiento en la Fórmula Uno, que se alinea perfectamente con la reputación mundialmente reconocida de Regent de ofrecer experiencias inigualables". "Junto con el Aston Martin Aramco Formula One Team, esperamos entregar recuerdos únicos en la vida a todos nuestros huéspedes, proporcionando oportunidades para un mayor descubrimiento y enriquecimiento en nuestros viajes".

Jefferson Slack, Director General Comercial y de Marketing del equipo Aston Martin Aramco Formula One, añadió: "Aston Martin Aramco de Fórmula Uno está encantado de embarcarse en este emocionante viaje con Regent Seven Seas Cruises, una marca que realmente comparte nuestro compromiso con el rendimiento y la búsqueda de la perfección. Ambas marcas entienden lo importante que son esos momentos únicos en la vida y la atención al detalle que hay que prestarles. Juntos, sé que podemos ofrecer experiencias incomparables a huéspedes de todo el mundo y celebrar los momentos que cuentan".

Regent Seven Seas Cruises trabajará estrechamente con el equipo Aston Martin Aramco de Fórmula Uno para marcar los momentos que cuentan, ofreciendo juntos experiencias únicas en la vida. Como parte de la asociación, el logotipo de Regent se mostrará con orgullo en el coche AMR24, que se presentará próximamente, en los trajes de carreras de los pilotos y en toda la ropa oficial que lleve el personal del equipo en las carreras, dejando entrever el mundo de los opulentos cruceros de lujo mientras se está en el circuito.

En palabras de Juan Rodero, CEO StarClass/Un Mundo de Cruceros, que representa en exclusiva a Regent Seven Seas Cruises en España, "esta nueva alianza entre dos marcas icónicas de sus mercados, como Regent Seven Seas Cruises y Aston Martin Aramco, supone un paso más en las propuestas exclusivas de la compañía líder de cruceros de ultra lujo, ofreciendo unas vivencias únicas para los gustos exigentes que demandan los clientes y huéspedes de Regent Seven Seas".

Sobre Regent Seven Seas Cruise

Regent Seven Seas Cruises destaca como la principal línea de cruceros de lujo, ofreciendo Una Experiencia Inigualable durante más de 30 años. Con una capacidad máxima de 746 huéspedes, su flota incluye Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator, Seven Seas Splendor, Seven Seas Voyager y el nuevo Seven Seas Grandeur, formando La Flota Más Lujosa del Mundo. Explorando más de 550 destinos inmersivos en todo el mundo, la línea ofrece un Espacio Inigualable en el Mar, con amplios alojamientos en suites, la mayoría con balcones privados, entre los más grandes en el mar. El servicio personalizado se extiende por lujosas áreas públicas y espacios al aire libre expansivos.

Distinguiéndose, Regent Seven Seas Cruises incluye excursiones en tierra ilimitadas de cortesía en cada puerto, convirtiéndola en la única línea de cruceros verdaderamente todo incluido. Las tarifas de viaje cubren gastronomía gourmet en restaurantes especializados, lugares de comedor al aire libre, vinos y licores de alta calidad, entretenimiento, acceso ilimitado a Internet, lavandería de valet gratuita, propinas y paquetes de hotel de una noche antes del crucero para los huéspedes en suites de nivel Concierge o superior. Regent Seven Seas Cruises es una subsidiaria de propiedad total de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH). (NYSE: NCLH).

Sobre Aston Martin Aramco Formula One Team

El icónico emblema de Aston Martin fue fundado en 1913 por Lionel Martin y Robert Bamford, desarrollando una sucesión de automóviles de ultra lujo y alto rendimiento, como el icónico Goldfinger DB5, el V8 Vantage, el Vanquish y el DBX 707, uno de los SUV más rápidos del mundo. Encarnando el lujo y la tecnología británica en la carretera, la transición a la pista de carreras ocurrió naturalmente. La marca ganó fama al ganar las 24 Horas de Le Mans en 1959 y compitió brevemente en la Fórmula Uno en 1959 y 1960.

Aston Martin regresó a la parrilla de la Fórmula Uno en 2021 bajo el liderazgo del empresario canadiense Lawrence Stroll. Desde entonces, el equipo ha invertido considerablemente, inaugurando su nuevo AMR Technology Campus en Silverstone en el verano de 2023, siendo la primera base de un equipo nuevo de F1 en casi dos décadas. Está programada la apertura de un túnel de viento de última generación en 2024. Este nuevo campus tecnológico contribuye a las ambiciones medioambientales del equipo con mejor aislamiento, uso inteligente de la luz natural y paneles solares para alimentar el sitio.

Aston Martin disfrutó de su temporada más exitosa hasta la fecha en 2023, logrando ocho podios y 280 puntos, terminando en quinto lugar en el Campeonato de Constructores. Para 2024, el doble campeón mundial Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll lideran una alineación de pilotos respaldada por el piloto de prueba y reserva Felipe Drugovich, Stoffel Vandoorne y el Embajador del Equipo Pedro de la Rosa.

En 2024, Aston Martin también participará en la serie F1 Academy completamente femenina con la piloto suiza Tina Hausmann. Cuenta con el respaldo de Jessica Hawkins, Jefa de Carreras y Embajadora de Conductores de la F1 Academy de Aston Martin Aramco, quien probó uno de los autos de F1 del equipo en 2023.

Fuera de la pista, Aston Martin Aramco concibió su plataforma Make A Mark, un compromiso para impulsar un progreso positivo a través de la influencia del equipo y el perfil de la Fórmula Uno.

Make A Mark se basa en tres pilares fundamentales: sostenibilidad, comunidad e inclusión; todos diseñados para promover una cultura ambiental, inclusiva y diversa en la vida y el trabajo, con un programa que respalda y educa a jóvenes, especialmente de diversos orígenes étnicos, para generar oportunidades profesionales en automovilismo y STEM.

Socios comerciales responsables incluyen a Racing Pride para promover positivamente la inclusividad LGBTQ+ en el automovilismo, mientras que Spinal Track trabaja con el equipo para mejorar la accesibilidad y fomentar la inclusión en el deporte. Una asociación con la Fundación Aleto proporciona un programa de liderazgo para estudiantes jóvenes de minorías étnicas que desean aprender más sobre oportunidades en el automovilismo. En enero de 2024, Aston Martin Aramco se convirtió en el primer equipo de Fórmula Uno en cumplir con la norma ISO 50001, una certificación reconocida globalmente que establece los requisitos para mejorar la eficiencia energética y el rendimiento, reduciendo el consumo y los costos.

Sobre Starclass Cruceros

StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros que aporta 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar. StarClass reúne en un mismo concepto no solo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje "hecho a medida".

Ante la diversidad de navieras categorizadas como "great luxury", "ultra luxury" o superior, nuestro principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.