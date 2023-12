Blanca Entrecanales: "Me encantaría ser un referente nacional en productos ecológicos"

Es la mayor y la única mujer de cinco hermanos. Hija de José María Entrecanales, fundador de Acciona, y de Blanca Domecq, Blanca Entrecanales Domecq capitanea Dehesa El Milagro, una finca de 302 hectáreas situada en la comarca de Oropesa (Toledo) en la que la sostenibilidad es la pieza clave. Los procesos totalmente tradicionales y artesanos que minimizan el uso de máquinas a la vez que evitan la presencia de químicos y pesticidas en sus animales, frutas y hortalizas son su seña de identidad.

¿Qué ha supuesto para usted llevar el apellido Entrecanales?

No cabe duda de que te abre muchas puertas, pero también conlleva una gran responsabilidad.

¿Alguna vez ha sentido el señalamiento de 'hija de'?

Nunca me he sentido señalada. Soy una persona sencilla.

Estudió derecho y, pese a ser la primogénita, nunca ha formado parte del equipo directivo de Acciona… ¿Cree que si hubiera sido hombre habría sido distinto?

Quizá mi educación fue más tradicional. Me casé muy joven y, quizá, respondía al modelo más clásico.

A muchos les sorprenderá que la hija mayor de José María Entrecanales, fundador de Acciona, y la aristócrata Blanca Domecq se haya reconvertido en granjera…

Lo de granjera es una conclusión fácil y puede que haya generado sorpresa porque choque con mi posición, pero, de hecho, me gustaría ser más granjera de lo que soy. Al final es una empresa como otra cualquiera.

¿Es más granjera o empresaria?

Me encanta el campo, pero la realidad es que ya casi no soy granjera. Las circunstancias personales a veces te llevan por otros caminos. También es muy importante saber delegar y yo estoy aprendiendo a hacerlo.

¿Tenía alguna noción sobre agricultura ecológica?

No la tenía y por ello me tuve que formar. En esa formación aprendí los conceptos en los que está basada la explotación. No obstante, eso no es suficiente, por eso busqué un equipo consolidado y, sobre todo, motivado.

¿Cómo se entremezclan una finca de Oropesa y Zimbabwe?

El naturalista y ganadero Allan Savory fue el ideólogo del concepto de agricultura regenerativa gracias al manejo del ganado y los pastos. Consiste en tener a los animales en un sitio durante poco tiempo y luego los mueves a otro sitio. Así se consigue mantener el equilibrio y mejorar los pastos.

¿Qué es para Blanca Entrecanales la sostenibilidad?

Sostenibilidad… qué palabra tan en boga… Hace 20 años en la familia de Acciona ya se hablaba de sostenibilidad cuando no estaba en el vocabulario. Se trata de cuidar nuestro entorno y buscar el punto de equilibro, que no es nada sencillo. Para lograrlo, nos tienen que ayudar desde los Gobiernos.

Para muchos consumidores, el precio de la sostenibilidad está reñido con su bolsillo…

No tengo la solución, pero no cabe duda de que la producción es más cara y eso se ve reflejado en el precio. Indudablemente, tenemos que explicarlo y la gente lo entenderá.

Su modelo de negocio choca frontalmente con las macrogranjas, ¿cree que deberían existir tal y como las conocemos?

Ya están en el camino de repensar su modelo de negocio y tienen que hacerlo porque además las diferentes normativas así están marcando el camino. Hay que recordar que no a todos les llega el bolsillo para ciertos productos y este tipo de explotación permite que muchos consumidores puedan acceder, por ejemplo, a la carne. La clave está en el equilibrio.

Además de la granja, cuenta con un obrador de Madrid en el que cocinan platos listos para consumir, ¿cómo surge esta idea?

Comenzó con el capón ecológico. A partir de ahí se fraguaron las elaboraciones de las cremas o los platos cárnicos en salsa. Realmente cumplimos con el dicho de del campo a la mesa. Tenemos tiendas propias en los mercados madrileños de La Paz y Chamartín y otros dos puntos de venta en los centros Biosfera de El Corte Inglés de Castellana y Pozuelo de Alarcón en Madrid, además de nuestro e-commerce.

¿Tiene nuevos planes sobre su negocio para el futuro?

Estamos preparando un proyecto para lanzar puntos de venta no asistidos.

¿A qué aspira Blanca Entrecanales?

A que este negocio crezca y sea reconocido. Me encantaría ser un referente nacional de este tipo de producto.