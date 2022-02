'Love Shopping Day', primer evento multimarca de venta en directo de la historia del e-commerce en España

• Onlive.site, la empresa tecnológica española que ayuda a las marcas a vender en video y en directo, organiza el Love Shopping Day, un gran evento multi-marca con el tema central del amor. Será el primer show de Live Streaming Shopping realizado en la historia del e-commerce en España, y unirá a grandes y pequeñas marcas bajo un nuevo formato que revolucionará las ventas tal como las conocemos hasta ahora.

El 10 de febrero Onlive.Site (referente del software de Live Shopping), presentará el Love Shopping Day con motivo de San Valentín, un evento de Live Streaming Shopping que se realizará por primera vez en la historia del e-commerce en España. Con la temática del amor en cualquiera de sus manifestaciones, las marcas Lush, Colvin, Cocunat, La corsetera, David Locco , Amantis, Menorquinas Popa, Mipelazo, Patasbox y Feten realizarán shows, de 20 minutos cada uno, en una sesión continua de cuatro horas conducida por Carmen Alcayde como presentadora, Oswaldo Digón como reportero, y Alfredo Ouro, CEO de Onlive.site y anfitrión del evento, en el que las marcas hablarán de sí mismas, de su historia, harán juegos y prepararán sorpresas en línea con el nuevo formato de videoventas en directo.

Este evento conectará marcas con consumidores con motivo de las compras por San Valentín, con una visión inclusiva del amor y con el objetivo de convertirlo en una oportunidad excepcional para mostrar qué es el Live Streaming Shopping-Shopentertainment y cómo se hace, en un momento en que las compras online se disparan en todos los sectores. La clave es que cualquier comercio con web puede crear su propio canal de televisión. "A través de live shopping es la propia marca la que habla en un formato audiovisual con sus comunidades, de una forma más interactiva, humana y entretenida. Queremos que las propias marcas toquen y experimenten en primera persona qué es esto del live shopping, que este día se convierta en el love shopping day, devolviendo al ser humano al centro de la actividad comercial", avanza Alfredo Ouro.

Love Shopping Day será la oportunidad de mostrar un formato que en China arrasa y que el resto del mundo le sigue sin perder el paso: con más de 75.000 millones de dólares en ventas y un crecimiento interanual del 30% en el gigante asiático hasta 2027, en EE. UU. moverá 25.000 millones en 2023, superando los 60.000 millones en todo el planeta en 2027.

Algunos datos: en agosto de 2020 Tommy Hilfiger realizó su primera prueba oficial de live shopping, alcanzando más de 14 millones de espectadores y logrando la venta de 1.300 productos en tan solo dos minutos. En México Xiaomi, la empresa china de equipos electrónicos, aumentó su índice de ventas en un 500% en 40 minutos. Forbes estima que el live shopping consigue beneficios por valor de 60.000 millones de dólares al año en el mundo.

El live shopping se enamora por San Valentín

San Valentín, patrón de los enamorados, también parece que lo será de este nuevo formato elegido por Onlive.site para explicar qué es un modelo de venta y de entretenimiento, tipo programa televisivo, y que cualquier marca en cualquier mercado puede utilizarlo por su sencillez. "No queremos que sea una cosa de pocas marcas con estudios complicados y sofisticados guiones de marketing que ya existe y es un segmento creciente. Nuestro foco es acercarlo a cualquier marca, aunque no tenga presupuesto, ni cámaras sofisticadas, ni platós profesionales ni prácticamente nada solo querer hacerlo". Ouro también aclara que "no va de famosos, ni influencers (que no son vendedores per se). Es una oportunidad para buenos vendedores, para gente con la capacidad natural de ponerse delante de una cámara, entretener y vender sabiendo despertar la curiosidad".

Onlive.site funciona con un modelo de tarifa mensual que va desde los 49 euros al mes hasta los 800, según el grado de sofisticación y consumo que las empresas hagan de la herramienta. No tiene mínimo de permanencia y para contratación de planes anuales hay descuentos del 10%. "En Onlive.site hemos querido democratizar el uso del Live Shopping para todo tipo de empresas, desde autónomos a pymes a grandes multinacionales. Con este formato, los compradores interactúan en tiempo real, por lo que lo hace más potente que la televisión convencional. La experiencia es muy inmersiva y la gente se siente incluida en la experiencia, participando a través de encuestas y juegos con preguntas y respuestas con premios, lo que obliga a permanecer atentos".

Sus métricas hablan de que multiplica por hasta 25 la tasa de conversión; incrementa el carrito de compra en más de un 20%, y aumenta las ventas más de un 20%.

¿Cómo funciona?

Onlive.site con su plataforma logra unir lo mejor de los dos mundos, el online y el offline, con tres maneras de vender en vídeo:

1. Live Shopping (ventas en vivo y en directo), la teletienda de toda la vida pero más sofisticada, moderna e interesante, donde un vendedor de una marca se pone delante de una cámara o del ordenador, y retransmite a una serie de personas interesadas con el fin de vender sus productos para lo cual puede explicarles sus beneficios, cómo se fabrican o de dónde proceden, así como las características de su empresa o lo que resulte de interés Es una manera interactiva de vender. "Al ser en directo y en vivo se pueden hacer cosas que no son posibles de otra manera, como bajar y subir precios, hacer que la gente juegue y participe, realizar ofertas sobre la marcha ".

2. Personal shopper privado, que es un formato de ventas privadas entre comprador y vendedor pero sobre el vídeo. "Igual que vas a una tienda física y te venden en privado, en este caso agendas una videoconferencia entre comprador y vendedor y con una herramienta como esta, el vendedor te puede mostrar los productos en pantalla, sus ventajas e inconvenientes, posibilidades, etc. Es una experiencia audiovisual, interactiva e interesante y en tiempo real que te puede ayudar a finalizar la compra".

3. Piezas audiovisuales shoppables interactivas que se crean para llevar a redes sociales. La idea es utilizarlas en la zona de live shopping en la web para que ayuden a la venta. "Imagínate una chica que te enseña la nueva camisa de la semana, tal y como hacen en Instagram. Ese vídeo lo puede llevar a su web con nuestra herramienta, poner el producto, con una encuesta o acciones que lo hagan interactivo.

Los números de Live Shopping en el mundo

Según Financial Times, el video en directo ya es clave en las aplicaciones de comercio electrónico más grandes de China, como Taobao Live, JD.com y Pinduoduo. Además, las compras se están convirtiendo en parte integral de las aplicaciones de videos sociales más populares de China, Kuaishou y Douyin, la versión china de TikTok.

Taobao Live ya es una de las áreas de Alibaba de más rápido crecimiento, generando más de Rmb400bn (62.000 millones de dólares) en gastos de consumo durante 2020, informó el grupo de comercio electrónico chino. El número de comercios que utilizan Live Shopping como estrategia de venta se ha disparado un 719% en 2021 en esta plataforma. Modelos similares han despegado en Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático, donde un teléfono inteligente es el primer y único dispositivo informático de muchos consumidores.

Por el pasado día del soltero Alibaba, una de las principales plataformas de ventas china, registró un total de 73.800 millones de euros al final del evento utilizando el liveshopping como una de sus principales herramientas en la venta. Esta cifra supera a la de 2020 en un 17,5%.

Más de 530 millones de personas se adentraron en el mundo LiveShopping en 2020. Es lo mismo que la población de Estados Unidos y Brasil juntas. Cada persona consume más de 1000 minutos a la semana viendo vídeos online. Seis de cada diez consumidores compran online al menos una vez por semana.

En China han nacido estrellas, como Viya Huang, una de las mayores livestreamer en el gigante asiático con más de 35 millones de seguidores, que en 2020 vendió 365 millones de dólares en un solo día y atrajo a más de 37 millones de espectadores simultáneos. Y en el Single Day de 2020, la popular influencer generó más de 400 millones en ventas también en un día.

Según la multinacional de comercio electrónico Astound Commerce, el gasto medio en el comercio electrónico en España se situará en una media de 900 euros por persona, hasta un total de 40.000 - 45.000 millones de euros, lo que supone un 24% más respecto al año pasado. En nuestro país 26 millones de personas han comprado online en 2021, tres millones más que en 2020.