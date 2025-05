Adiós rímel, hola labios nude: el labial arrasa como el nuevo básico de la primavera-verano 2025

Hubo un tiempo en el que los labios nude eran sinónimo de aburrimiento – un tiempo muy lejano diría yo –. Pero como todo en belleza (y en la vida), las segundas oportunidades – y a veces las terceras – pueden ser gloriosas. Esta primavera-verano 2025, los labios nude han vuelto con más fuerza que nunca. Con matices, con textura, con esa mezcla perfecta entre sofisticación effortless y frescura de buena cara sin esfuerzo.

Y lo mejor de todo: no necesitas hacer grandes malabares frente al espejo ni volverte loca con técnicas complicadas. Basta con encontrar ese tono que realce tu color natural de labios, que se funda con tu piel como si no llevaras nada. Ese labial que vive en tu bolso, que te salva desde un brunch hasta un afterwork, y que no entiende de estaciones ni excusas. Porque sí, esta temporada decimos adiós al rímel dramático y hola a unos labios nude que van a solucionar cualquier look.

Después de años dominados por pestañas kilométricas, eyeliners gráficos y labios intensos, esta temporada da un giro hacia la belleza depurada, más limpia. "Hay una clara tendencia hacia el maquillaje que embellece sin saturar. Se busca naturalidad, pero con intención, y los labios nude cumplen esa misión a la perfección", asegura Cristina G. Nuevo, maquilladora profesional y portavoz de Planet Skin. "El nude que se lleva ahora no es el que borra los labios, sino el que potencia el tono natural, el que aporta jugosidad, definición y un toque saludable al rostro. Es una manera de maquillarse que realza, pero no transforma", explica la experta.

Olvídate del labial color corrector de los 2000. "El nuevo nude no ni beige, ni aburrido", añade la maquilladora. En 2025 este tono llega cargado de matices: desde rosas empolvados hasta tonos caramelo, pasando por melocotones suaves y marrones toffee. La clave está en encontrar el nude que mejor armonice con tu subtono de piel (rosado, cálido, neutro…) y elegir una textura que potencie la frescura del look.

"El truco está en aplicar primero un perfilador que dé definición, difuminar ligeramente hacia dentro y después aplicar un labial satinado o cremoso que unifique el conjunto. Esto aporta volumen, luz y ese efecto 'labio sano' que tanto se busca", explica Cristina G. Nuevo. Y añade: "Los bálsamos con color también están en alza, sobre todo los que aportan un acabado gloss sin resultar pegajosos. Son perfectos para el día a día y para labios deshidratados o con pequeñas líneas".

El nuevo labial nude: ni beige, ni aburrido

Con el auge del estilo "quiet luxury" también en belleza, la tendencia nude encaja como un guante. No se trata de llevar mil productos, sino de elegir bien los pocos que usas. Y en ese kit reducido, un buen labial nude se convierte en el nuevo must. "La piel se lleva transparente, luminosa, y el labio acompaña con un tono que aporta sofisticación sin robar el protagonismo. Es el maquillaje de la mujer que va arreglada sin que se note", explica la experta. Y no, no es una tendencia solo apta para pieles claras. "Existen nudes ideales para tonos oliva, morenos o pieles muy cálidas. Un nude bien elegido tiene el poder de levantar un rostro completo".

Una de las técnicas más virales en TikTok y Pinterest este 2025 es la de los blushed lips o labios sonrojados: un acabado que combina perfilador suave, labial cremoso y una pizca de rubor aplicado también sobre los labios para crear un efecto homogéneo y romántico. "Se difuminan los límites del perfilador, se aplica un labial en barra o en formato crema en el centro y luego se sella con un poco de colorete en polvo o líquido, a toquecitos. El resultado es ese labio 'desenfocado' tan favorecedor, como si te lo hubieras mordido o besado", cuenta Cristina G. Nuevo. Esta técnica funciona especialmente bien con nudes rosados o melocotón, porque aportan calidez al rostro sin endurecer los rasgos.

¿Cómo adaptar la tendencia de los labios nude a tu rutina?

Si el rojo te intimida, el nude es tu aliado. Y si lo que buscas es un labio que aguante todo el día, las nuevas fórmulas lo ponen fácil. Cristina G. Nuevo recomienda "optar por productos híbridos: labiales que hidratan y a la vez pigmentan, tintes modulables que no resecan, y perfiladores cremosos que puedes usar solos para un maquillaje sencillo y natural". Para la noche, la versión más sofisticada del nude se lleva con acabados vinilo o gloss con partículas de luz. "Un gloss nude con brillo sutil y piel bien iluminada puede ser tan glamuroso como un ahumado de ojos. El foco está en la piel y la boca, no en los ojos", señala la experta.

Lip & Cheek Nude SPF 50 de Babé

Se trata de un labial y colorete en crema – sí, estás leyendo bien – con filtros solares y activos como el ácido hialurónico, el escualano o los péptidos. Aporta un toque de color nude precioso y potencia la luminosidad, dando como resultado un efecto buena cara inmediato.

Big Lip Plumpgasm de Charlotte Tilbury

De su nueva línea Nudegasm Diamonds, este labial líquido tiene obsesionado a medio mundo – y a mí la primera – por su tono champagne-nude transparente. Hace que los labios parezcan más carnosos al instante, y cuanto más lo uses, más carnosos y suaves parecerán.

Labial Infalible 24H Infinitely Mocha (115) de L'Oréal Paris

Los maquilladores advierten que este labial se puede convertir en tu nuevo producto favorito. Promete 24 horas de color permanente para un efecto "recién aplicado" durante todo el día sin necesitar retoques. Su textura líquida enriquecida con ácido hialurónico se fija en los labios sin manchar o agrietarse. Además, se trata de un producto 2 en 1, ya que cuenta con un bálsamo hidratante potenciador del color con colágeno.

Barra de labios Runway Lip Color Tom Ford

En el tono Sable Smoke, esta barra de labios de lujo está formulada a base de camelina, muy nutritiva para evitar que se resequen, y semillas de aceite de granadina, una fórmula ultra cremosa creada para hidratar los labios para una experiencia duradera y sensorial completamente nueva. Y qué decir del tono, un nude perfecto para las que huyen de los rosados.