Ha pasado ya mes y medio desde que el cantante sufriera un grave accidente de tráfico al chocar su moto contra un coche cuyo conductor se dio a la fuga. Jaume Anglada, de 52 años y padre de dos hijos, quedó en estado crítico y fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Son Pases con un parte médico desolador: traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas en cadera, muñeca y mandíbula. Desde entonces, su evolución es lenta pero positiva: después de una primera intervención en quirófano comenzaron a despertarlo y tras verificar que no había lesión cerebral, fue trasladado a planta.

Ahora, Jaume Anglada da un paso más en su recuperación y volverá a someterse a una nueva intervención quirúrgica esta semana. Según el diario mallorquín Última hora, "el estado general del paciente es bueno" y los especialistas, tras colocarle unas placas en la pelvis y la cabeza del fémur, corregirán los problemas en la mandíbula y la muñeca. La evolución postoperatoria de Jaime Anglada fue satisfactoria y sin complicaciones inmediatas en la primera ocasión, por lo que el pronóstico para esta nueva operación es bueno.

El cantante, muy querido en Mallorca, se encuentra arropado por su familia en estos momentos delicados. Su mujer, Pilar Aguiló, y sus hijos no se han separado de su lado. Tampoco sus grandes amigos Carolina Cerezuela y Carles Moyá, que acudieron al hospital a visitarlo hace unos días, o el propio rey Felipe VI, que se mantiene al tanto de todos sus avances.

En cuanto al joven que atropelló al cantante, el juez de Instrucción Número 7 de Palma, en funciones de guardia, decretó prisión provisional para él. Está acusado de omisión del deber del socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Su tasa de alcohol era de 0,60 mg/. Varios testigos, que aseguraron que el conductor abandonó la escena a gran velocidad sin detenerse a socorrerlo, proporcionaron la matrícula a la Policía Local, que finalmente logró detener al conductor varias horas después de los hechos ocurridos.