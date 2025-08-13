Jaume Anglada, operado con éxito de la cadera tras los días más preocupantes: "Estable dentro de la gravedad"

Novedades en el estado de salud de Jaume Anglada, que a sus 52 años permanece en la UCI del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca desde el accidente que sufrió en la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, tras ser arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma. El conductor de este último vehículo, un joven de 20 años, se dio a la fuga y cuando fue detenido entró en prisión provisional. Su abogado ha pedido prisión provisional para él.

Un buen amigo de Anglada adelantó en televisión que el artista pasaría por quirófano. Y así ha sido este miércoles, cuando hemos conocido que ha sido operado con éxito de la cadera. Le han puesto una placa a causa de la fractura.

Los próximos días, como adelanta Última Hora, volverá a pasar por quirófano para ser intervenido de la mandíbula y la muñeca. Según el último parte médico, el amigo de Felipe VI se encuentra "estable dentro de la gravedad". Pilar Aguiló, su mujer, no se despega del hospital. Juntos tienen a sus dos hijos, Julia y Jaime.

El fatídico accidente

Anglada, que el pasado 1 de agosto actuó en el Real Club Naútico de Palma ante la presencia del monarca y el 4 de agosto estuvo en la recepción de Marivent, circulaba con su motocicleta hacia la 1:30 de la madrugada del pasado viernes en la avenida de Joan Miró, cuando, de forma repentina, se encontró de frente con un coche que venía en sentido contrario.

Jaume Anglada, en la recepción de Marivent el pasado 4 de agosto

El conductor del turismo, bajo los efectos del alcohol, giró bruscamente hacia otra vía y el cantante, sin margen de reacción, terminó estrellándose contra él. Varios testigos tomaron la matrícula del vehículo, un dato clave que permitió a la Policía localizar al joven que se dio a la fuga. A su llegada, los agentes facilitaron la información a los investigadores, que iniciaron las gestiones para detenerlo, mientras se activaban de urgencia los servicios sanitarios ante la gravedad del accidente.

Los efectivos del Samu 061 comprobaron en el lugar que el artista había sufrido un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad. Tras estabilizarlo, fue trasladado de inmediato al hospital Son Espases, donde permanece. En la tarde del viernes se trasladaron hasta el hospital dos grandes amigos del cantautor mallorquín: Carolina Cerezuela, con quien formó dúo musical, y su marido, Carlos Moyá, que acudieron para mostrarle todo su apoyo a la familia.