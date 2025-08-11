Las novedades en el estado de salud de Jaume Anglada tras su primer fin de semana en el hospital: "Sin grandes cambios"

El cantante mallorquín Jaume Anglada sigue estable dentro de la gravedad y permanecerá ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Fuentes hospitalarias han actualizado a primera hora de este lunes el estado de salud del cantante y han señalado que no se han producido "grandes cambios respecto a días previos".

Anglada permanece ingresado en el centro hospitalario desde el pasado viernes tras sufrir un atropello mientras conducía su moto en la avenida Joan Miró de Palma. El conductor huyó del lugar del accidente aunque pudo ser rápidamente detenido en su domicilio gracias a los testigos que anotaron el número de matrícula. El joven permanece en prisión provisional desde el viernes por la noche.

El fatídico accidente

Anglada circulaba con su motocicleta hacia la 1:30 de la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, en la avenida de Joan Miró, cuando, de forma repentina, se encontró de frente con un coche que venía en sentido contrario. El conductor del turismo giró bruscamente hacia otra vía y el cantante, sin margen de reacción, terminó estrellándose contra él.

Varios testigos tomaron la matrícula del vehículo, un dato clave que permitió a la Policía localizar al joven de 20 años que se dio a la fuga. A su llegada, los agentes facilitaron la información a los investigadores, que iniciaron las gestiones para detenerlo, mientras se activaban de urgencia los servicios sanitarios ante la gravedad del accidente.

Los efectivos del Samu 061 comprobaron en el lugar que el artista había sufrido un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad. Tras estabilizarlo, fue trasladado de inmediato al hospital Son Espases, donde permanece ingresado en coma inducido.

Su esposa, Pilar Aguiló, permanece a su lado desde que ingresó en estado crítico en el Hospital de Son Espases, siempre arropada por sus hijos, Jaime y Julia. En la tarde del viernes recibió la visita de dos grandes amigos del cantautor mallorquín: Carolina Cerezuela y su marido, Carlos Moyá, que acudieron para mostrarle todo su apoyo a la familia. Anglada, además, es uno de los amigos más cercanos de Felipe VI. El pasado 4 de agosto estuvo en la recepción de Marivent.