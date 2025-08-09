Jaume Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, sigue en coma inducido en la UCI tras el brutal atropello que sufrió en Palma de Mallorca durante la madrugada del viernes. El cantante, de 52 años, viajaba en moto cuando un coche, conducido por un joven de 20 años que después se dio a la fuga, lo arrolló. La preocupación por el estado del músico es máxima. El último parte médico, emitido este sábado, confirma que el artista "está estable dentro de la gravedad" y bajo estricta vigilancia, a la espera de evolución en las próximas horas.

Su esposa, Pilar Aguiló, permanece a su lado desde que ingresó en estado crítico en el Hospital de Son Espases, siempre arropada por sus hijos, Jaime y Julia. En la tarde del viernes recibió la visita de dos grandes amigos del cantautor mallorquín: Carolina Cerezuela y su marido, Carlos Moyá, que acudieron para mostrarle todo su apoyo a la familia.

El fatídico accidente

Anglada circulaba con su motocicleta cuando, de forma repentina, se encontró de frente con un coche que venía en sentido contrario. El conductor del turismo giró bruscamente hacia otra vía y el cantante, sin margen de reacción, terminó estrellándose contra él. Varios testigos tomaron la matrícula del vehículo, un dato clave que permitió a la Policía localizar al joven de 20 años que se dio a la fuga. A su llegada, los agentes facilitaron la información a los investigadores, que iniciaron las gestiones para detenerlo, mientras se activaban de urgencia los servicios sanitarios ante la gravedad del accidente.

Los efectivos del Samu 061 comprobaron en el lugar que el artista había sufrido un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad. Tras estabilizarlo, fue trasladado de inmediato al hospital Son Espases, donde permanece ingresado en coma inducido.