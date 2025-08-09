Pilar Aguiló, la discreta esposa de Jaime Anglada que le acompaña en su momento más difícil

Pilar Aguiló, esposa del músico mallorquín Jaime Anglada, ha acaparado atención en los últimos días tras el grave accidente de tráfico sufrido por el artista, íntimo amigo del rey Felipe VI. La farmacéutica y nutricionista no se ha separado de su lado desde que fue ingresado y está volcada en su recuperación, manteniendo la discreción que siempre ha marcado su vida.

Con una reconocida trayectoria en Palma de Mallorca como fundadora de Nutrición Activa, compagina su labor sanitaria con charlas y talleres, y siempre ha preferido mantenerse alejada del foco mediático. Su negocio, consolidado como referencia local en salud natural, ofrece tratamientos personalizados y asesoramiento en fitoterapia. Casada con el cantante desde hace más de dos décadas y madre de Julia y Jaime, ha afrontado este momento arropada por su entorno más cercano.

El Español destaca que Pilar, nacida en 1976, es conocida por su carácter reservado y por crear un ambiente de normalidad y cercanía en su vida y en su círculo de amistades, en el que figura también la Reina Letizia. De hecho, la monarca ha sido vista visitando su centro en varias ocasiones durante los veranos en Mallorca, afianzando una relación basada en el respeto, la sencillez y la absoluta discreción.

El apoyo y la serenidad de Aguiló están siendo determinantes en esta etapa, en la que la familia se centra por completo en la recuperación de Jaime Anglada, preservando su intimidad y recibiendo numerosas muestras de cariño.