Jaume Anglada es mucho más que el amigo de Felipe VI: su pasado con Carolina Cerezuela, su familia y su carrera musical

El cantante mallorquín Jaume Anglada se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada de este viernes en Palma de Mallorca. El intérprete se desplazaba en su moto cuando colisionó con un coche que se desvió de la vía, lo que le provocó un traumatismo craneoenfálico, según indica el parte médico. Desde el Hospital Universitario Son Espases trabajan por estabilizarlo. Aunque el conductor del vehículo, un joven de 20 años, se dio a la fuga, la Policía lo ha detenido. El entorno de Anglada permanece atento a su evolución. Es un artista muy querido tanto dentro como fuera de Palma de Mallorca. Tanto es así que, desde hace más de dos décadas, mantiene una estrecha relación de amistad con el rey Felipe VI.

Precisamente, el monarca y el cantante se habían reencontrado hacía solo unos días durante el recital que Anglada ofreció en el Real Club Náutico de la isla. Esta cita, que supuso para el rey un acercamiento a un ambiente más social, tuvo lugar el 1 de agosto. En el evento, los asistentes pudieron ver al rey cantando al unísono la canción Échame a mí la culpa, mientras se animaba a bailar, agitar los brazos y tararear al ritmo de la música.

Además, el intérprete también participó en la recepción que el rey, doña Letizia y su familia ofrecieron en el Palacio de Marivent el pasado lunes, 4 de agosto. Naturalmente, por aquel entonces nadie conocía qué le deparaba. La Casa Real no se ha pronunciado, pero es muy probable que permanezca pendiente de la salud del cantante, que conocía al monarca desde que sus caminos se cruzaran en el año 2000.

Cantante y amigo de Carolina Cerezuela

Jaime Anglada nació en Palma de Mallorca el 13 de septiembre de 1972 y se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música de autor en Baleares. Cantautor, compositor, actor y presentador, ha construido una carrera sólida que combina talento artístico, compromiso social y una conexión profunda con el archipiélago.

Además, formó un dúo musical junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela (45). El proyecto nació en 2015, de la mano de una iniciativa benéfica y se consolidó con discos y más de 60 conciertos por España y el extranjero. La última vez que subieron juntos a un escenario fue en enero de este año, durante un festival en Palma de Mallorca, donde Anglada invitó a su compañera para recordar sus grandes éxitos.

Casado y con dos hijos

Anglada está casado y tiene dos hijos, Jaime y Julia. Son ellos, su mujer, Pilar Aguiló, y sus vástagos, quienes permanecen en el hospital mallorquín, pendientes de su salud. Cabe decir que el pueblo de Palma de Mallorca lamenta profundamente lo ocurrido. La vida del cantante siempre ha trascurrido en este lugar, que le brinda la calma y discreción que necesita. En la isla ha participado en causas sociales y proyectos culturales.