Jaume Anglada, amigo de Felipe VI, en estado crítico a sus 52 años tras un grave atropello en Palma: su preocupante parte médico

El cantante mallorquín Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, ha sufrido un grave accidente de tráfico. Tal como ha trascendido este viernes, 8 de agosto, el artista ha sido arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma y se encuentra en estado crítico. El suceso se ha producido en torno a la una y media de la madrugada en la zona de la avenida de Joan Miró. El conductor del coche, un joven de 20 años, se ha dado a la fuga, pero las autoridades han dado finalmente con él, que ha sido detenido.

El intérprete, de 52 años, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico "de extrema gravedad" y ha sido evacuado a Son Espases, donde ha quedado ingresado, según informa Última Hora. Al conductor del vehículo se le imputa un delito de omisión del deber del socorro y lesiones por imprudencia grave.

Anglada circulaba con su motocicleta cuando se ha topado de frente con un coche que iba en sentido opuesto. El conductor del turismo ha girado hacia una vía y el cantante no ha podido esquivarlo, por lo que ha acabado empotrándose con él.

Diversos testigos han tomado la matrícula del conductor imprudente, lo que ha permitido que fuera localizado pese a haberse dado a la fuga. A la llegada de los agentes de la Policía Local de Palma, estos han proporcionado los datos a los funcionarios, que han realizado las gestiones oportunas para dar con él. Al mismo tiempo han activado a los servicios sanitarios dada la gravedad del suceso.

Los efectivos del Samu 061 han comprobado in situ que Anglada había sufrido un fuerte golpe en la cabeza de extrema gravedad y lo han evacuado de inmediato hasta Son Espases después de estabilizarlo.

Una veterana amistad

Una noticia que afecta personalmente a Felipe VI, que se encuentra muy unido al cantante desde que sus caminos se cruzaran en el año 2000. Precisamente, el pasado 1 de agosto, el monarca acudió a un recital de Anglada en el Real Club Náutico de la isla. Lo hizo tras competir en la Copa del Rey Mapfre a bordo del Aifos.

Anglada es una figura clave del panorama cultural balear y un hombre cuya historia personal está estrechamente ligada a la isla y a la música. Cantautor, compositor, actor y presentador, ha construido una carrera sólida que combina talento artístico, compromiso social y una conexión profunda con el archipiélago.

Respecto a su faceta personal, está casado con Pilar y es padre de dos hijos, Jaime y Julia. Su vida transcurre de forma discreta en Palma, donde sigue actuando en directo, colaborando con medios y participando en causas sociales y culturales vinculadas a la isla.