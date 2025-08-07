Sabemos que las vacaciones privadas de los reyes de España no se hacen públicas, bien porque desean mantener su intimidad en ese periodo y reducir al ámbito de la privacidad familiar su actividad, o por motivos de seguridad. La cuestión es que por estas fechas sabemos que finalizaron su estancia en Palma, donde cumplieron con su agenda institucional, y este miércoles se encontraban en Madrid.

A partir de estas fechas, normalmente no se confirman sus desplazamientos, los no oficiales, y salvo filtraciones o encuentros furtivos o casuales con turistas, no podemos saber adónde van, con quién y qué hacen. Salvo que decidan dejarse ver o surja algún imprevisto que les obligue a subir a la superficie mediática.

Pero lo que sí podemos hacer es preguntarle a la Inteligencia Artificial dónde que cree que pueden y, para que trace los destinos probables de la Familia Real, basándose en el historial de viajes anteriores, las preferencias personales conocidas y los patrones de la Casa Real. Y esto nos dice.

Aquí van cinco destinos muy plausibles donde podrían disfrutar de unas vacaciones privadas, discretas y seguras:

Croacia (Costa Dálmata o alguna isla del Adriático)

: Es un destino de lujo y discreción elegido por varias casas reales europeas, incluyendo a miembros de la realeza británica y monegasca. Además, la reina Letizia ya ha mostrado interés por el Mediterráneo menos masificado. Ventajas: Buen clima, cultura rica, opciones de navegación privada, privacidad garantizada en islas como Hvar o Korula.

Noruega (Fiordos o casas privadas en zonas boscosas)

: Tienen buenas relaciones con la Familia Real noruega, y es un destino muy apreciado por las monarquías europeas por su aislamiento, belleza natural y bajo perfil mediático. Ventajas: Clima fresco, naturaleza imponente, actividades al aire libre sin masificaciones, alta seguridad y privacidad.

Estados Unidos (Colorado o alguna zona de montaña en la Costa Oeste)

: Felipe VI ha tenido vínculos con EE. UU. desde su etapa formativa. Destinos como Aspen o Jackson Hole son ideales para unas vacaciones privadas con familia. Ventajas: Infraestructura de lujo, privacidad, vigilancia asegurada, opciones culturales y deportivas.

Suiza (Zermatt o una zona lacustre como Lucerna o Lugano)

: Letizia ha estado vinculada en el pasado a estancias breves en Suiza. Además, el país ofrece el equilibrio perfecto entre naturaleza, discreción y servicios de élite. Ventajas: Hoteles y residencias exclusivas, paisaje espectacular, baja presencia de paparazzi, seguridad política total.

Islas Griegas poco turísticas (como Patmos, Naxos o Folegandros)

: Grecia tiene una gran tradición monárquica (incluso vínculos familiares con la Casa Real española a través del rey emérito) y es habitual destino de vacaciones para 'royals' europeos. Ventajas: Belleza, historia, privacidad en islas pequeñas con villas privadas, posibilidad de moverse en yate.