El entorno de Jaume Anglada desvela cómo evoluciona tras sufrir un grave accidente: "Le están despertando poco a poco"

El cantante mallorquín Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, sufrió un grave accidente de tráfico en la madrugada del pasado viernes. Tal como trascendió, el artista fue arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma y se encuentra en estado crítico. El suceso se produjo en torno a la una y media de la madrugada en la zona de la avenida de Joan Miró. El conductor del coche, un joven de 20 años, se dio a la fuga, pero las autoridades dieron finalmente con él y fue detenido.

En este contexto, este lunes, mientras el cantante permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca, han revelado nuevos datos sobre su estado de salud. "Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo pero, a veces, no contesta de la manera acertada", ha desvelado Julián Aguirre, amigo de Anglada, en Y ahora Sonsoles Verano'.

Asimismo, ha asegurado que, si todo transcurre según lo previsto, el amigo del monarca se someterá a una intervención el próximo miércoles. "Si todo va bien, le van a operar de la cadera, de una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo, y va a salir adelante", ha explicado.

En el mencionado espacio también ha hablado Pablo Juanico, el abogado del autor del atropello, quien actualmente se encuentra en prisión provisional. "Se arrepiente enormemente. Él huye porque no sabe cómo actuar durante el accidente, tiene miedo y se va. No desea eludir ningún tipo de responsabilidad. Está muy abatido y arrepentido", ha manifestado el letrado.

Esta información llega unas horas después de conocer a través de fuentes hospitalarias que el artista "está estable dentro de la gravedad" y bajo estricta vigilancia, a la espera de evolución en las próximas horas.

La amistad entre Felipe VI y Jaume Anglada

El accidente de tráfico que sufrió Jaume Anglada afecta personalmente a Felipe VI, que se encuentra muy unido al cantante desde que sus caminos se cruzaran en el año 2000.

Precisamente, se habían reencontrado hacía solo unos días durante el recital que Anglada ofreció en el Real Club Náutico de la isla. Esta cita, que supuso para el rey un acercamiento a un ambiente más social, tuvo lugar el 1 de agosto. En el evento, los asistentes pudieron ver al rey cantando al unísono la canción Échame a mí la culpa, mientras se animaba a bailar, agitar los brazos y tararear al ritmo de la música.

Además, el intérprete también participó en la recepción que el rey, doña Letizia y su familia ofrecieron en el Palacio de Marivent el pasado lunes, 4 de agosto. Naturalmente, por aquel entonces nadie conocía qué le deparaba. La Casa Real no se ha pronunciado, pero es muy probable que permanezca pendiente de la salud del cantante.