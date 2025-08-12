Novedades sobre el hombre que atropelló a Jaume Anglada y se dio a la fuga: recurre la prisión provisional

El cantante mallorquín Jaume Anglada, amigo del rey Felipe VI, sufrió un grave accidente de tráfico en la madrugada del pasado viernes. El artista fue arrollado por un coche mientras circulaba en moto por las calles de Palma y se encuentra en estado crítico, en la UCI del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. El suceso se produjo en torno a la una y media de la madrugada en la zona de la avenida de Joan Miró. El conductor del coche, un joven de 20 años, se dio a la fuga, pero las autoridades dieron finalmente con él y fue detenido. Entonces, entró en prisión de forma provisional.

Pablo Juanico, el abogado del hombre detenido, ha dicho este martes: "Está arrepentido y sabe que ha cometido un error. Lo más importante para él es que Anglada se recupere, pero aunque él quiera asumir toda la responsabilidad, nosotros entendemos que deberá ser una vez que haya sentencia, y no ahora". Por tanto, el letrado ha anunciado que ha recurrido la prisión provisional para que pueda quedar en libertad a la espera del juicio.

Sobre su cliente, el abogado ha explicado también en Espejo Público: "Tiene a toda su familia aquí. Ha crecido y vivido en Mallorca. Él mismo reconoce los hechos y asume toda la responsabilidad, por lo que el riesgo de fuga queda neutralizado. Además, proponemos medidas como la retirada del pasaporte y, por supuesto, la del carné de conducir. También la prohibición de salir del territorio nacional, para demostrar que se encuentra a plena disposición de la Justicia".

El estado de salud de Jaume Anglada, amigo de Felipe VI

Este lunes, ya recogimos las palabras de su amigo, Julián Aguirre: "Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo pero, a veces, no contesta de la manera acertada". Y aseguró: "Si todo va bien, le van a operar de la cadera, de una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo, y va a salir adelante".

La amistad entre Felipe VI y Jaume Anglada

El accidente de tráfico que sufrió Jaume Anglada afecta personalmente a Felipe VI, que se encuentra muy unido al cantante desde que sus caminos se cruzaran en el año 2000.

Precisamente, se habían reencontrado hacía solo unos días durante el recital que Anglada ofreció en el Real Club Náutico de la isla. Esta cita, que supuso para el rey un acercamiento a un ambiente más social, tuvo lugar el 1 de agosto. En el evento, los asistentes pudieron ver al rey cantando al unísono la canción Échame a mí la culpa, mientras se animaba a bailar, agitar los brazos y tararear al ritmo de la música.

Además, el intérprete también participó en la recepción que el rey, doña Letizia y su familia ofrecieron en el Palacio de Marivent el pasado lunes, 4 de agosto. Naturalmente, por aquel entonces nadie conocía qué le deparaba.

La Casa Real no se ha pronunciado, pero es muy probable que permanezca pendiente de la salud del cantante, cuya trayectoria profesional también ha estado ligada a la de Carolina Cerezuela, quien el viernes acudió hasta el hospital de Palma junto a su marido, Carlos Moyá. Quien no se despega del hospital Pilar Aguiló, su mujer y con quien tiene a sus dos hijos, Julia y Jaime.