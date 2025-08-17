Última hora sobre Jaume Anglada, íntimo del rey Felipe VI: "Le han quitado la sedación y el respirador"

Han pasado ya diez días desde el trágico atropello que sufrió en Palma de Mallorca el cantautor Jaume Anglada, amigo íntimo del rey Felipe VI. El músico, muy querido en la isla, circulaba en motocicleta cuando fue embestido por un coche y, desde entonces, permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases, donde evoluciona favorablemente. Este sábado, en Fiesta, la periodista Paloma Barrientos aportó nuevos detalles sobre su estado: "Le han quitado la sedación y el respirador", explicó. La repercusión del accidente ha sido tal que Telecinco ha rescatado estos días una entrevista que el mallorquín concedió en 2021 al programa Viajeros Cuatro, un testimonio en el que mostró su tierra natal y su lado más personal, y del que habló abiertamente de su relación con el padre de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Como ya contamos, fue la pasión por la vela la que unió a Anglada y al entonces príncipe Felipe hace más de una década. Desde aquel primer encuentro en alta mar, ambos han mantenido una estrechísima relación que con los años se ha convertido en una amistad sólida y muy personal, de hecho, antes de la final de la Copa de Vela de Mapfre vimos al monarca disfrutar de un concierto de su amigo en el Real Club Náutico de Palma e incluso días antes el artista asistió, acompañado de su mujer Pilar Aguiló, a la recepción de verano del Palacio de Marivent. "La gente puede estar de acuerdo o no con la institución, pero el Rey merece muchísimo la pena como persona", confesó entonces el cantautor.

Jaume Anglada y el rey Felipe VI

Anglada ya ha pasado por dos delicadas operaciones y los médicos prevén que deba volver al quirófano para tratar las lesiones que sufre en la mandíbula y en ambas muñecas. Aunque su vida no corre peligro, la preocupación en torno a su estado de salud es máxima, sobre todo entre su círculo más cercano.

El accidente ha tenido también una gran repercusión en la Casa Real española. Tanto la familia del artista como los Reyes de España siguen de cerca cada parte médico. De hecho, el propio Felipe VI ha decidido cancelar sus días de descanso en Grecia y regresar a nuestro país, no solo para interesarse por la evolución de su amigo, sino también para ponerse al frente de la situación derivada de los graves incendios que azotan estos días distintos puntos de la geografía española. Según el programa Fiesta, está previsto que don Felipe visite al cantautor mallorquín en el hospital este próximo lunes 18 de agosto.