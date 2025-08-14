Las dos nuevas operaciones a las que se enfrenta Jaume Anglada, que permanece en la UCI, tras ser intervenido de la cadera

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, uno de los grandes amigos del rey Felipe VI, continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca después del grave accidente de moto que sufrió en la madrugada del pasado viernes, 8 de agosto, cuando fue arrollado por un conductor ebrio que se dio a la fuga. Desde entonces, su estado de salud ha generado gran preocupación, ya que en los primeros días requirió atención médica urgente para salvarle la vida.

Este miércoles, ya contamos que fue sometido a una segunda intervención quirúrgica destinada a reparar la fractura de cadera causada por el impacto. La operación, en la que se colocaron placas en la pelvis y recolocó la cabeza del fémur, se desarrolló con éxito, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. En los próximos días está previsto que pase de nuevo por quirófano para tratar otras lesiones graves, entre ellas fracturas en la mandíbula y en la muñeca.

Días atrás, los médicos ya le habían practicado una operación de urgencia para extirparle el bazo y atender otras lesiones derivadas del accidente, que también le provocó un traumatismo craneoencefálico. Actualmente, según recoge Diario de Mallorca, permanece sedado para controlar el dolor y facilitar la recuperación. Aunque su evolución es estable, los sanitarios continúan vigilando su respuesta neurológica, ya que, según su entorno, por momentos no contesta de manera acertada a las preguntas.

Su mujer, Pilar Aguiló, familiares y amigos cercanos como Carolina Cerezuela o Carlos Moyá permanecen pendientes en todo momento. También la Familia Real sigue de cerca cada avance, dada la estrecha amistad que une a Anglada con el monarca. Felipe VI y doña Letizia, además, han suspendido momentáneamente su descanso privado - se encuentran de vacaciones en Grecia - para interesarse por la evolución de la emergencia que se ha desatado debido a los grandes incendios en diferentes puntos de la geografía española.